Ex Sporting Cristal dio dura critica al juego de Universitario con Javier Rabanal: "Ya no hacen daño"

Exjugador de Sporting Cristal no se guardó nada y arremetió contra el estilo de juego del español Javier Rabanal. Universitario ganó por la mínima ante FC Cajamarca.

Jasmin Huaman
Ex Sporting Cristal lanzó dura crítica a Universitario.
Ex Sporting Cristal lanzó dura crítica a Universitario. | Foto: Composición Líbero
Todos los ojos están puestos en Universitario de Deportes y es que luego de ofrecer partidos con alto dominio del balón y más de un gol por partido, la actualidad del equipo crema ha cambiado. Esto se debe, en gran medida, a la idea que intenta imponer el entrenador Javier Rabanal, quien llegó en reemplazo de Jorge Fossati en busca de un nuevo título.

En medio de la expectativa que ha generado la lucha por el título entre Alianza Lima y Universitario, un futbolista que tiene pasado en Sporting Cristal no dudó en referirse al presente de la 'U'. Los cremas no están tan certeros en cuanto a los goles, pero de igual manera siguen sumando puntos y están en el segundo puesto del Torneo Apertura, solamente superados por el equipo blanquiazul.

Ex Sporting Cristal criticó el juego de Universitario

A pesar de que se desempeñó en varios equipos del fútbol peruano, Diego Penny se convirtió en uno de los referentes de Sporting Cristal y ahora, desde fuera de las canchas, no se guardó nada y lanzó dura opinión sobre Universitario de Deportes. El arquero reveló que el manejo de Rabanal cambió por completo al tricampeón nacional.

"Hoy no veo a Universitario trabajando la pelota parada como en años anteriores. Los córners ya no hacen daño. Por su parte, Sporting Cristal priorizó la copa y se la jugará con todo ante Carabobo FC", expresó en el programa 'Después de todo'.

(Video: Movistar Deportes)

Con la victoria frente a FC Cajamarca, Universitario volvió al segundo lugar del Torneo Apertura y en la próxima fecha se estará enfrentando a Los Chankas, equipo que tiene la misma cantidad de puntos que los cremas y se ubican en el tercer puesto. El partido se jugará en Andahuaylas.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

