Texas Independence Day 2026: ¿Por qué los tejanos celebran este día festivo el 2 de marzo?

Cada año, los habitantes de Texas se preparan para conmemorar un momento crucial en la historia del estado: la independencia de Texas. En 2026 se celebrará el 190.º aniversario del Día de la Independencia de Texas, y las ciudades del norte del estado, como Fort Worth, se llenarán de actividades y eventos para toda la familia. Desde recreaciones históricas hasta festivales gastronómicos, los tejanos podrán disfrutar de diversas maneras de honrar este importante día.

¿Por qué los tejanos celebran el Texas Independence Day el 2 de marzo?

La historia detrás del Día de la Independencia de Texas se remonta a marzo de 1836. Durante la Convención de Texas, el presidente de la reunión, Richard Ellis, dio la instrucción de redactar una declaración de independencia. El resultado fue la creación de la República de Texas, que proclamó oficialmente su independencia el 2 de marzo de 1836 en Washington-on-the-Brazos.

Esta fecha histórica marcó el inicio de un nuevo capítulo para los habitantes de la región, quienes hoy celebran su identidad y su patrimonio con orgullo. Cada año, el 2 de marzo se conmemora con eventos que combinan historia, cultura y diversión para toda la familia.

Día de la Independencia de Texas 2026: Eventos en Fort Worth para este fin de semana

Fort Worth ofrece una amplia variedad de actividades para quienes deseen experimentar la historia de Texas de manera activa y entretenida. Entre los eventos más destacados:

Banquete de Becas del Texas Independence Day : Organizado por Texas Exes, la filial de exalumnos de UT Austin, este evento se realizará el viernes a las 6 p.m. en el Fort Worth Club. El exdirector atlético de TCU, Chris Del Conte, será el invitado especial.

: Organizado por Texas Exes, la filial de exalumnos de UT Austin, este evento se realizará el viernes a las 6 p.m. en el Fort Worth Club. El exdirector atlético de TCU, Chris Del Conte, será el invitado especial. Big Texas Bash en The Landmark Bar and Kitchen : El sábado 28 de febrero, de 12 p.m. a 6 p.m., los asistentes disfrutarán de música country, concursos de toros mecánicos y comida y bebida típicas de Texas.

: El sábado 28 de febrero, de 12 p.m. a 6 p.m., los asistentes disfrutarán de música country, concursos de toros mecánicos y comida y bebida típicas de Texas. Taste of Texas Independence and Chili Cook-off en Grapevine : El sábado en Peace Plaza (815 S. Main St.), de 11 a.m. a 9 p.m., los visitantes podrán probar platos locales. Los fondos recaudados se donarán a la Grapevine Shield Foundation.

: El sábado en Peace Plaza (815 S. Main St.), de 11 a.m. a 9 p.m., los visitantes podrán probar platos locales. Los fondos recaudados se donarán a la Grapevine Shield Foundation. Carrera de 5K del Día de la Independencia de Texas en Grand Prairie: Para los amantes del deporte, el domingo 1 de marzo, en The Epic (2960 Epic Place), de 7:30 a.m. a mediodía, se realizará una carrera de 5 kilómetros. La inscripción cuesta $40 para adultos, con descuentos para veteranos y personal de emergencia. La entrada incluye camiseta y medalla.

Estas celebraciones combinan historia, gastronomía y entretenimiento, ofreciendo a tejanos y visitantes la oportunidad de sumergirse en la cultura de Texas y celebrar el legado de la República de Texas.