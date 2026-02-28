Conmebol confirma que Sporting Cristal jugará tres partidos de fase de grupos en Copa Libertadores

Sporting Cristal es uno de los clubes que viene afrontando la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 y espera sellar su pase a la siguiente instancia si supera a Carabobo de Venezuela. En medio de este momento, la Conmebol le informó a la institución celeste que tiene un fixture de tres compromisos en fase de grupos.

Resulta, que todo concierne a la Copa Libertadores Sub 20, en el que el cuadro del Rímac es el vigente campeón del Torneo Juvenil Sub 18 de la edición 2025. Este mérito lo puso en el certamen continental, por lo que espera armar un equipo competitivo para superar a sus rivales del grupo B como Olimpia de Paraguay, Universidad Católica de Ecuador y Palmeiras. Recordemos, que este certamen se lleva a cabo en tierras ecuatorianas.

Fixture Sporting Cristal en Copa Libertadores Sub 20 2026

DOMINGO 8 DE MARZO

Sporting Cristal vs Olimpia - 17:00 horas

MIÉRCOLES 11 DE MARZO

Sporting Cristal vs Universidad Católica de Ecuador - 19:00 horas

SÁBADO 14 DE MARZO

Palmeiras vs Sporting Cristal - 16:30 horas

Fixture de Sporting Cristal en el Grupo B de la Copa Libertadores Sub 20 2026.

Uno de los jugadores del primer equipo de Sporting Cristal que puede sumarse a la delegación celeste es Maxloren Castro, debido a que cumple los requisitos de la edad que exigen en la Conmebol. Sin embargo, todo dependerá de la decisión del comando técnico al saber que el primer equipo tiene prioridades en la Liga 1 2026.

¿Cómo es el formato de clasificación de la Copa Libertadores Sub 20 2026?

El torneo se desarrollará en dos etapas bien definidas. En primer lugar, se disputará una fase de grupos en la que competirán los 12 equipos clasificados: los diez campeones nacionales de las asociaciones miembro, una plaza adicional para el país anfitrión y otra reservada para el campeón defensor.

Concluida esta instancia inicial, avanzarán a la fase final cuatro equipos: los tres líderes de cada grupo y el mejor segundo. Estos conjuntos se enfrentarán en las semifinales, cuyos ganadores accederán al partido decisivo por el título. En tanto, los equipos derrotados en semifinales se medirán en el encuentro por el tercer puesto.