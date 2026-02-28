Este sábado 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales, aseguró que el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, perdió la vida como resultado de los ataques llevados a cabo en dicho país y por Israel en territorio iraní. Mediante un mensaje directo, el republicano tildó al mandatario iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

Trump confirma que el ayatolá Alí Jamenei murió tras operación conjunta de EE. UU. e Israel

"Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", se lee en una parte de su mensaje en Truth Social.