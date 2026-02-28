NOTICIA INDIGNANTE para inmigrantes con TPS en EE. UU.: miles podrían enfrentar despidos por CONFUSIÓN sobre permisos de trabajo

Miles de inmigrantes salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podrían enfrentar despidos debido a confusión sobre la vigencia de sus permisos de trabajo. La organización Alianza Américas advirtió que la información emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha generado incertidumbre entre empleadores y beneficiarios, aumentando el riesgo de consecuencias laborales y administrativas.

Confusión sobre permisos de trabajo

Alianza Américas explicó que el sitio web de USCIS omite informar que las EAD están sujetas a una extensión automática de 540 días, por lo que su fecha de vencimiento real sería el 9 de septiembre de 2026. Esta discrepancia ha provocado que muchos empleadores interpreten que los permisos de trabajo ya no son válidos, generando despidos y bloqueos en la emisión de licencias.

Miles de inmigrantes con TPS en EE. UU. podrían enfrentar despidos.

La organización solicitó que el USCIS corrija o actualice la notificación 90 FR 5953 para reflejar la fecha correcta de caducidad de los EAD, evitando así la propagación de desinformación y los riesgos asociados para los beneficiarios del TPS.

Según los reportes, ya se han registrado despidos, amenazas de despido y revocaciones de licencias que requieren la presentación de un permiso de trabajo vigente. La confusión se centra en la fecha de caducidad de las autorizaciones de empleo (EAD), que aparece en el sitio web del USCIS como el 9 de marzo de 2026, mientras que el TPS de El Salvador se extiende hasta el 9 de septiembre de 2026.

Riesgos legales y administrativos

La falta de claridad sobre las fechas de vencimiento aumenta el riesgo de arrestos y detenciones injustas para los beneficiarios de TPS, ya que algunos empleadores y oficinas estatales desconocen la extensión automática de los permisos de trabajo. Esto pone a miles de inmigrantes en una situación vulnerable frente a autoridades y trámites administrativos.

Alianza Américas subraya que la extensión automática de 540 días no aplica a nuevas solicitudes de EAD desde el 30 de octubre de 2025, sino exclusivamente a quienes ya son beneficiarios del TPS de El Salvador, reforzando la necesidad de una comunicación clara y precisa del USCIS para proteger los derechos de los trabajadores migrantes.