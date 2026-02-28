0

RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

La Lotería de Boyacá regresa con nuevo sorteo HOY, sábado 28 de febrero y AQUÍ podrás conocer a qué hora juega, bolillas que caen y estadísticas. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de febrero.
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

HOY, sábado 28 de febrero tienes una nueva oportunidad de cambiar tu historia participando en el sorteo de la Lotería de Boyacá, que pondrá en juego su millonario premio mayor. No dejes pasar la ocasión de tentar a la suerte, apoyar obras sociales y vivir la emoción del sorteo en vivo. En esta nota podrá seguir EN VIVO el último sorteo y revisar los resultados.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 27 de febrero.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 27 de febrero: ver resultados del último sorteo

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno. El sorteo suele realizarse alrededor de las 10:30 p. m. a 10:45 p. m. (hora de Colombia).

Lotería de Boyacá

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de febrero de 2026

El premio mayor del sorteo del sábado 21 de febrero de 2026 de la Lotería de Boyacá fue para el número 6625 de la serie 353, que resultó ganador en esa jornada.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, que corresponde al número ganador del billete completo.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Fortuna: $1 000 millones
  • Premio Alegría: $400 millones
  • Premio Ilusión: $300 millones
  • Premio Esperanza: $100 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Sinuano Noche HOY, viernes 27 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

  2. RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

  3. Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 28 de febrero: predicciones en el amor y dinero

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano