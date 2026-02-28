- Hoy:
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
La Lotería de Boyacá regresa con nuevo sorteo HOY, sábado 28 de febrero y AQUÍ podrás conocer a qué hora juega, bolillas que caen y estadísticas. ¡Mucha suerte!
HOY, sábado 28 de febrero tienes una nueva oportunidad de cambiar tu historia participando en el sorteo de la Lotería de Boyacá, que pondrá en juego su millonario premio mayor. No dejes pasar la ocasión de tentar a la suerte, apoyar obras sociales y vivir la emoción del sorteo en vivo. En esta nota podrá seguir EN VIVO el último sorteo y revisar los resultados.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno. El sorteo suele realizarse alrededor de las 10:30 p. m. a 10:45 p. m. (hora de Colombia).
Billete de la semana de la Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de febrero de 2026
El premio mayor del sorteo del sábado 21 de febrero de 2026 de la Lotería de Boyacá fue para el número 6625 de la serie 353, que resultó ganador en esa jornada.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, que corresponde al número ganador del billete completo.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1 000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
