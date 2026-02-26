Corte de agua en Lima este viernes 27 de febrero: distritos no contarán con el servicio por 12 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 27 de febrero se realizará un corte programado del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima. ¿Cuáles serán los distritos afectados y horarios de suspensión? Revisa AQUÍ la lista completa.

Corte de agua en Lurigancho este viernes 27 de febrero

El sector 137 de Lurigancho no contará con el servicio de agua potable este viernes 27 de febrero debido a trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., por lo que los vecinos no contarán con el suministro hasta por 12 horas.

Urb. El Portillo de Carapongo I, II, III

Sedapal cortará el servicio de agua en Ate

Este viernes 27 de febrero, los vecinos del sector 177 de Ate sufrirán el corte de agua, en horario establecido de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

Agrupación Vecinal Villa del Periodista - Esquema Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esquema Piérola, Asoc. Nueva Villa La Campiña - Esquema Piérola.

Además, el sector 175 de Ate no contará con el servicio de potable debido a trabajos de limpieza de reservorio. El horario será de 11:00 a. m. a 11:00 p. m.

Asoc. Ex Fundo Barbadillo Mz. E Sub Lote 2A, APV Las Palmeras, APV Villa Los Portales, Asoc. La Florida de California, Asoc. Los Guindales de Ate, Asoc. Las Dalias II, Asoc. Manhattan, Asoc. Las Palmas de Barbadillo

Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Los Reyes de Ate, Asoc. Los Robles del Sur, Asoc. Sol de Paraíso, Asoc. Villa Dalias, Coop. Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú, Urb. Barbadillo, Urb. Las Garzas de Ate, Urb. Los Rosales de Ate.

Sedapal realizará labores y suspenderá el servicio de agua potable.

La Victoria no tendrá agua por 12 horas

Sedapal realizará trabajos de empalme de tubería en el sector 6 del distrito de La Victoria, por lo que desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche no habrá servicio de agua potable.

Cercado, Urb. Apolo, Urb. Fortis, Urb. Lincoln

Cuadrante: Av. México, Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Av. Aviación

Corte de agua en Comas este viernes 27 de febrero

El sector 343 de Comas no contará con el servicio de agua potable este viernes 27 de febrero, ya que Sedapal ejecutará labores de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m.