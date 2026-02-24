- Hoy:
12 horas sin agua en Lima: Sedapal anuncia corte para este miércoles 25 de febrero
Sedapal confirmó que este miércoles 25 de febrero se suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima por hasta 12 horas.
Este miércoles 25 de febrero, varios distritos de Lima tendrán un corte de agua programado de hasta 12 horas, informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida forma parte de trabajos operativos que se realizarán en diferentes zonas de la capital.
Según detalló la entidad, la suspensión del servicio se debe a limpieza de reservorio, trabajos de empalme, ejecución de empalme y empalme de tubería. Estas acciones buscan mejorar el sistema de distribución y asegurar un mejor abastecimiento para los vecinos.
Los horarios de restricción variarán según el distrito y el sector intervenido, por ello, a continuación brindaremos todos los detalles al respecto.
Corte de agua este miércoles 25 de febrero: horarios y zonas en Lima
Comas | 12:00 m. - 8:00 p. m.
- A. H. Collique 4ta zona
- A. H. 28 de Julio 5ta Zona Collique
- A. H. Villa Disciplina
San Isidro / Magdalena del Mar | 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
- Urb. Orrantia
- Urb. Santa Rosa
- Urb. San Felipe Cuadrante: Javier Prado Oeste
- A. Salaverry
- Ca. Alberto del Campo
- Av. Justo Amadeo Vigil
