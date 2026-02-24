0
Sporting Cristal vs 2 de Mayo

12 horas sin agua en Lima: Sedapal anuncia corte para este miércoles 25 de febrero

Sedapal confirmó que este miércoles 25 de febrero se suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima por hasta 12 horas.

Nicole Calderón
Este miércoles 25 de febrero, varios distritos de Lima tendrán un corte de agua programado de hasta 12 horas, informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida forma parte de trabajos operativos que se realizarán en diferentes zonas de la capital.

Revisa los horarios y zonas afectadas por el corte de agua este martes 24 de febrero.

Según detalló la entidad, la suspensión del servicio se debe a limpieza de reservorio, trabajos de empalme, ejecución de empalme y empalme de tubería. Estas acciones buscan mejorar el sistema de distribución y asegurar un mejor abastecimiento para los vecinos.

Los horarios de restricción variarán según el distrito y el sector intervenido, por ello, a continuación brindaremos todos los detalles al respecto.

Corte de agua este miércoles 25 de febrero: horarios y zonas en Lima

Comas | 12:00 m. - 8:00 p. m.

  • A. H. Collique 4ta zona
  • A. H. 28 de Julio 5ta Zona Collique
  • A. H. Villa Disciplina

San Isidro / Magdalena del Mar | 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

  • Urb. Orrantia
  • Urb. Santa Rosa
  • Urb. San Felipe Cuadrante: Javier Prado Oeste
  • A. Salaverry
  • Ca. Alberto del Campo
  • Av. Justo Amadeo Vigil
