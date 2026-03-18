DNI electrónico GRATIS en Puente Piedra este 19 de marzo: ¿quiénes podrán beneficiarse y dónde será la campaña?

RENIEC busca que todos los ciudadanos del país obtengan el moderno DNI electrónico, por lo que junto a municipalidades distritales lanza campañas para que la población acceda al documento sin costo alguno. Debido a ello, este 19 de marzo se realizará una nueva iniciativa en Puente Piedra. ¿Dónde se llevará a cabo? Te brindamos más detalles.

Campaña de DNI electrónico gratuito en Puente Piedra

Mediante sus plataformas digitales, la Municipalidad de Puente Piedra informó que este jueves 19 de marzo, se llevará a cabo una campaña de trámite gratuito de DNI electrónico, desde las 9.00 a. m. en la Asoc. de Viv. El Dorado II Etapa (Frente al Mercado El Doradito) Zona Norte.

Vecinos de Puente Piedra podrán acceder a DNI electrónico sin costo.

Por otro lado, la entidad edil informó que los principales beneficiarios serán niñas, niños o adolescentes (0 a 17 años), personas con discapacidad y adultos mayores. En el caso de menores de edad, deberán estar acompañados de un adulto responsable, padres de familia o tutores legales.

Asimismo, se precisó que la campaña solo proporcionará 50 cupos limitados para determinados procedimientos como: renovación por caducidad o deterioro del DNI, actualización de foto y cambio de domicilio (incluye toma de fotos). Todos estos procesos no tendrán costo alguno.

Si desea participar y está incluido en la lista de posibles beneficiarios, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos de la campaña de DNI electrónico:

Partida de nacimiento o DNI

Niña, niño o adolescente acompañado de su madre o padre con su DNI

Recibo de luz o agua

Carnet de CONADIS o Certificado de discapacidad.

Beneficios del DNI electrónico

El DNI electrónico ofrece múltiples beneficios como la posibilidad de realizar trámites en línea con mayor rapidez, firmar documentos digitalmente con validez legal, acceder a servicios del Estado sin necesidad de acudir presencialmente y reducir el riesgo de suplantación de identidad. Además, facilita el uso de plataformas virtuales tanto públicas como privadas, impulsando la modernización y la transformación digital en el país.