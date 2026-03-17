Corte de luz este 18 de marzo: ¿Qué distritos se quedan sin electricidad por hasta 10 horas?

La empresa encargada de la distribución del recurso de electricidad en el país, Pluz Energía Perú, ha confirmado que está gestionando la realización de trabajos de mantenimiento y reparación en algunas zonas, por lo que deberá ejecutar un nuevo corte de luz que afectará varias viviendas.

La información de la entidad señala que esta interrupción se ha programado para el próximo miércoles 18 de marzo y durará hasta por 10 horas en distritos de la capital como San Martín de Porres, Ventanilla, Callao y otros más que han sido considerados en el mapa de la suspensión.

A raíz del reciente reporte, se ha exhortado a la población a tomar las precauciones del caso, ya que esta situación podría perjudicar las actividades básicas en el hogar. AQUÍ podrás comprobar si el sector en donde habitas, ha sido incluido en la disposición a horas de que se lleve a cabo.

Nuevo corte de luz llegará este 18 de marzo en Lima / FOTO: Difusión

Corte de luz este 18 de marzo

San Martín de Porres

A.H. 12 de Agosto calle los Geranios MZ A y B, Calle Las Azucenas MZ C, Calle Los Girasoles MZ G, Calle Los Pinos MZ K, Calle Los Tamarindos MZ J, Calle los Helenios MZ L y M, Calle El Amargón MZ C, E y G, Urb. Rosario del Norte Av. Los Alisos MZ D y N, Av. Los Platinos MZ Q, Av. Del Rosario MZ E y G, Av. Universitaria con Av. Los Alisos MZ C, D, G, H, J, K, L y M, Urb. Micaela Bastidas Av. Los Alisos MZ S1 y M1, Jr. Los Limoncillos MZ K1, L1 y M1, Pasaje Los Ciruelos MZ K1, L1, M1 y S1, A.H. Nueva Amistad MZ B, C, D y E, Jr. Limoncillo MZ B, Jr. Pensamiento MZ D, A.H. Jazmines de Naranjal MZ O, P y R.

Horario: 8:00 a. m. - 6:00 p. m.

Ventanilla

Urb. Antonia Moreno de Cáceres Sector A MZ A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V y Z, Urb. Antonia Moreno de Cáceres secto III MZ B, C, D, F, G, P, Q, S y V, Conjunto Habitacional Antonia Moreno de Cáceres módulo A Edif. F1, F2, H3 y H4, Plaza 2 Edif. H3 y H4, Urb. Ciudad del deporte MZ B, C, D y E, A.H. Antonia Moreno de Cáceres sector Puerto Pueblo MZ A, B, C, D, E, M, N, O, P y S, Av. Nestor Gambeta Km 6,600 (semáforo), Puesto Seguridad N°4, Av. Nestor Gambeta entrada Urb. Antonia Moreno de Cáceres, Av. Nestor Gambeta S/N (Hospital chalaco), Km 18.5 de la carretera Ventanilla.

Horario: 8:30 a. m. - 6:30 p. m.

Carabayllo

Urb. San José de Carabayllo Av. 1 cuadra 1 MZ A, B, M, N, O y P, A.H. Los Heraldos de Puente Piedra MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P, Calle San Judas MZ M, Calle San Martín MZ A, Calle Santa Rosa MZ O, Calle Sin Nombre MZ D, F, K, L, M, O y P, Agrupación de familias Los Ángeles de Carabayllo II etapa MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N, A.H. Nueva Juventud MZ A, B, C, D, E, F y G, A.H. Villa Las Lomas de Carabayllo MZ A, B y C, A.H. Tierra Prometida MZ C, Asociación Santa Cruz Av. Las Lomas de Carabayllo MZ A, Asociación Agripecuarios Lomas El Dorado MZ E, Asociación de Prop. e Industriales El Triunfo Av. El Triunfo MZ A, Asociación Viv. Navarro Calle San José MZ A.

Horario: 8:30 a. m. - 6:30 p. m.

Callao

Coop. 7 de Agosto II programa MZ A, B, C y D, Av. Bertello MZ C, Av. Japón MZ A y D, Calle 6 MZ D, Urb. Los Lirios MZ A, B, C y D, Urb. La Quilla MZ B, C, D y J.

Horario: 8:30 a. m. - 5:30 p. m.

Los Olivos

Urb. Puerta de Pro Av. Huandoy cuadra 73, MZ B4, J4 y K4, Av. Fernandini MZ J4 y K4, Av. 16 MZ O4, Calle 8 y calle 9 MZ J, J4 y L4, Calle 10 MZ L4 y M4, Calle 13 MZ M4 y N4, Calle 15 MZ N4, O4, Calle 27 y Calle 28 MZ B4 y K4, Calle 35 MZ M4 y P4, Urb. Pro Av. Los Próceres MZ K4, Av. Fernandini MZ K4, Calle 10 MZ M4, Calle 15 MZ O y O4, Calle 27 MZ B4, K4 y P4.

Horario: 9:00 a. m. - 6:00 p. m.

San Antonio de Chaclla

Anexo 8 Jicamarca Av. 13 de Junio MZ A, A1, U1 y X1, Av. Túpac Amaru MZ P, Q, Q1 y V1, Av. San Antonio MZ U1, V1, W1 y X1, Jr. Ayacucho MZ H, V1 y W1, Anexo 8 sector oeste Jicamarca Av. Unión Jicamarca MZ P1, Av. San Antonio MZ U1, V1 y W1, Av. Túpac Amaru MZ P1, Q1, U1 y V1, Jr. Cusco MZ S1, X1 y Y1, Jr. Contumaza MZ P, Jr. Ayacucho MZ A y H, Asociación San Antonio Av. San Antonio MZ V1, X1 y U1, Calle Santa María cuadra 100.

Horario: 9:00 a. m. - 7:00 p. m.

¿Cómo saber si hay corte de luz programado en mi zona?

Si quieres saber sobre cortes de luz programados en tu zona con Pluz Energía, solo deberás ingresar a la página web oficial y dirigirte a la sección de "Cortes programados", también puedes usar la App Pluz en el celular, o revisar lasredes sociales oficiales.

Canales de atención de Pluz Energía Perú

Pluz Energía Perú brinda servicio al cliente desde su central telefónica Fonocliente (01) 517-1717, WhatsApp al 939 605 111, la App "Mi Pluz" y su sitio web oficial para consultas, reclamos y emergencias.