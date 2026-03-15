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¡Hasta 10 horas sin luz! Corte dejará sin electricidad a 4 distritos de Lima y Callao este 16 de marzo
Algunas zonas de Lima y Callao no contarán con el suministro de luz este inicio de semana y AQUÍ podrás conocer si tu zona será afectada.
¡A prender las velas y linternas! Lima y Callao no tendrá servicio de electricidad durante este lunes 16 de marzo, según lo que ha anunciado Pluz Energía Perú para algunas zonas. AQUÍ podrás conocer si tu vivienda está incluida en los sectores afectados o no.
PUEDES VER: CONFIRMADO | Corte de agua este 15 de marzo en 8 distritos de Lima: ¿Tu zona será afectada?
Este inicio de semana llega con malas noticias para 4 distritos de la capital, pues la empresa encargada de brindar el acceso al suministro de luz, ha comunicado una nueva suspensión que estará durando hasta por 10 horas en varios puntos perjudicados.
De acuerdo a lo que indica su ÚLTIMA INFORMACIÓN, los distritos afectados serán Comas, San Miguel, Carabayllo y El Agustino. A continuación te indicaremos los horarios exactos en los que se deberá tomar las precauciones del caso ante la interrupción del recurso.
Nuevo corte de luz ha sido programado para este 16 de marzo / FOTO: Difusión
Corte de luz, 16 de marzo
Comas
- Áreas afectadas: A.H. Las Primaveras 5.ª zona Mz. A, B, C, D, E, F.
- Hora del corte de luz: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Carabayllo
- Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Zonas afectadas: Urb. Santo Domingo Av. 20G Mz. L, L1, Av. Camino Real Mz. A, C, M1, Av. Santo Domingo Mz. A, calle 13 Mz. I, I1, J, J1, calle 15 Mz. K1, L1, M1, Z, calle 2 Mz. A, calle 29 Mz. 1, K1, L, L1, Urb. El Edén calle 4 Mz. C, calle Huántar Mz. C, Av. A, Mz. L1.
San Miguel
- Áreas afectadas: Calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1.
- Hora del corte de luz: Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.
El Agustino
- Zonas afectadas: Coop. Viv. Huancayo Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, Asoc. Viv. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, D, calle Águila Real Cdra. 1, calle Las Alondras cdra. 1, calle Las Garzas cdra. 1, calle Las Grullas cdra. 1, calle Los Gorriones cdra. 2, calle Los Halcones cdra. 1, calle Los Paujiles cdras. 1, 2 calle Los Zorzales cdra. 2, calle Paugilis cdra. 1, calle Quetzal cdra. 1.
- Horario del corte de luz: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Carabayllo
- Hora de la suspensión: Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Áreas afectadas: Urb. Santa María 5ta etapa Mz. D1, D2, D4, D5, D6.
Precauciones ante un corte de luz
- Carga tus dispositivos (celular, laptop, baterías externas) con anticipación.
- Guarda agua suficiente para beber y usar en casa.
- Desconecta electrodomésticos para evitar daños cuando vuelva la electricidad.
- Ten linternas o velas listas para iluminar la casa.
- Mantén cerrado el refrigerador para conservar los alimentos.
- Realiza tareas importantes antes del horario del corte.
- Ten efectivo disponible, ya que algunos sistemas de pago pueden no funcionar.
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