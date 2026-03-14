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Lima y Callao sin luz por hasta 11 horas: los distritos que serán afectados por corte de este 15 de marzo
Un nuevo corte de electricidad ha sido confirmado para este domingo 15 de marzo y AQUÍ conocerás si tu sector se verá perjudicado.
De acuerdo a lo que informó la empresa distribuidora Pluz Energía Perú, algunos ciudadanos del país no podrán contar con electricidad durante este domingo 15 de marzo, ya que se realizarán algunas labores de mantenimiento y reparación de la red, que son necesarias para un mejor funcionamiento.
PUEDES VER: ¿Fin de la crisis? Gobierno emite comunicado sobre la situación REAL del abastecimiento de combustible
Vecinos y vecinas de las zonas de Callao, Lima Cercado y Supe, deberán tomar las precauciones del caso frente a este escenario que se ha anunciado por la entidad, ya que no contarán con el suministro por hasta 11 horas, según ÚLTIMA INFORMACIÓN.
Tal y como dice el comunicado que ha emitido la empresa, la interrupción se está llevando a cabo con la finalidad de que el servicio brindado sea mucho más óptimo para cada uno de los individuos.
Nuevo corte de luz será este 15 de marzo/ FOTO: Freepik
"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", señalan los datos de la empresa. Conoce AQUÍ las áreas perjudicadas.
Corte de luz este 15 de marzo
Callao
- Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Zonas afectadas: Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/Jr. Pichincha.
Lima Cercado
- Áreas afectadas: Av. Maquinarias cdras. 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fábricas cdra. 2, Jr. Luis C. Ronceros cdra. 7, Urb. Industrial Conde de las Torres Mz. D.
- Hora del corte de luz: Desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Supe
- Áreas afectadas: Jr. Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042), ubicados en el distrito de Supe Puerto.
- Hora del corte de luz: Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m.
Canales de atención de Pluz Energía Perú
Pluz Energía Perú tiene a disposición de los usuarios, algunos canales digitales como WhatsApp (939 605 111), la App "Mi Pluz", su sitio web oficial, el correo fonocliente@pluz.pe y su central telefónica "Fonocliente" al 517-1717.
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