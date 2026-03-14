0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura
EN VIVO
Universitario vs UTC HOY por Torneo Apertura 2026

Lima y Callao sin luz por hasta 11 horas: los distritos que serán afectados por corte de este 15 de marzo

Un nuevo corte de electricidad ha sido confirmado para este domingo 15 de marzo y AQUÍ conocerás si tu sector se verá perjudicado.

Daniela Alvarado
¡Nuevo corte de luz! Este 15 de marzo habrá suspensión del servicio
¡Nuevo corte de luz! Este 15 de marzo habrá suspensión del servicio | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

De acuerdo a lo que informó la empresa distribuidora Pluz Energía Perú, algunos ciudadanos del país no podrán contar con electricidad durante este domingo 15 de marzo, ya que se realizarán algunas labores de mantenimiento y reparación de la red, que son necesarias para un mejor funcionamiento.

El Ministerio de Energía y Minas precisa más detalles sobre la situación de crisis de gas natural.

PUEDES VER: ¿Fin de la crisis? Gobierno emite comunicado sobre la situación REAL del abastecimiento de combustible

Vecinos y vecinas de las zonas de Callao, Lima Cercado y Supe, deberán tomar las precauciones del caso frente a este escenario que se ha anunciado por la entidad, ya que no contarán con el suministro por hasta 11 horas, según ÚLTIMA INFORMACIÓN.

Tal y como dice el comunicado que ha emitido la empresa, la interrupción se está llevando a cabo con la finalidad de que el servicio brindado sea mucho más óptimo para cada uno de los individuos.

corte de luz

Nuevo corte de luz será este 15 de marzo/ FOTO: Freepik

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", señalan los datos de la empresa. Conoce AQUÍ las áreas perjudicadas.

Corte de luz este 15 de marzo

Callao

  • Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/Jr. Pichincha.

Lima Cercado

  • Áreas afectadas: Av. Maquinarias cdras. 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fábricas cdra. 2, Jr. Luis C. Ronceros cdra. 7, Urb. Industrial Conde de las Torres Mz. D.
  • Hora del corte de luz: Desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Supe

  • Áreas afectadas: Jr. Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042), ubicados en el distrito de Supe Puerto.
  • Hora del corte de luz: Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m.

Canales de atención de Pluz Energía Perú

Pluz Energía Perú tiene a disposición de los usuarios, algunos canales digitales como WhatsApp (939 605 111), la App "Mi Pluz", su sitio web oficial, el correo fonocliente@pluz.pe y su central telefónica "Fonocliente" al 517-1717.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026

  2. ¿A qué hora salen los resultados del Examen de Admisión de la UNMSM HOY, 7 de marzo?

  3. CONFIRMADO | Corte de agua este 15 de marzo en 8 distritos de Lima: ¿Tu zona será afectada?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano