¡Se podrá votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026! RENIEC anuncia nueva resolución

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado nueva información en cuanto a las normativas establecidas para las próximas Elecciones Generales 2026, las cuales están programadas para el próximo domingo 12 de abril de 2026.

Desde hace varios meses que los ciudadanos se encontraban actualizando sus respectivos DNI, ya que muchos de estos habían caducado, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que no se permitiría el voto con la documentación fuera de vigencia.

No obstante, ahora a menos de un mes para la realización de los comicios, la entidad encargada de la identificación de los peruanos, lanzó una nueva resolución que autoriza el uso del DNI en la jornada electoral, así se presente ya vencido.

Ciudadanos podrán votar con DNI vencido / FOTO: ONPE

Se podrá votar con DNI vencido

Cada uno de los individuos podrá identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, aunque este ya no se registre en periodo de validez.

Nueva resolución de RENIEC

De acuerdo a lo que indica el portal del Gobierno del Perú, este 13 de marzo, RENIEC emitió la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC que prorroga excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se encuentre vencido o esté por vencer.

Así pues, se sabe que esta decisión fue tomada con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en las próximas Elecciones Generales sin tener impedimentos.

La norma fue aprobada por la Jefatura Nacional del Reniec, será publicada mañana sábado 14 de marzo en el diario oficial El Peruano. De la misma manera, se informará lo correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE.

¿Cómo saber dónde votar?

Para saber en qué centro de votación te corresponde sufragar, deberás ingresar al siguiente LINK oficial dispuesto por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

¿A qué hora inician las votaciones?

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril de 2026 y están planteadas para iniciar a las 7 a. m. extendiéndose hasta las 5 p. m.