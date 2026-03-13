¡Atención, miembro de mesa! Los 6 sencillos pasos para registrar tu modalidad de pago de compensación económica

¿Fuiste elegido como miembro de mesa? Si es así, entonces debes estar 100% preparado para todas las responsabilidades que implican cumplir con este deber durante las próximas Elecciones Generales 2026, las cuales están programadas para llevarse a cabo el domingo 12 de abril.

Aquellos ciudadanos que han sido seleccionados para este cargo, percibirán una compensación económica por la labor realizada durante la jornada electoral, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que deberán anotarse para poder cobrar.

El trámite a realizarse a través de la página web oficial de la ONPE, permite que cada peruano pueda elegir la forma en la que recibirá el monto de dinero establecido por ser representante en las mesas de sufragio, pero se deberá seguir una GUÍA de pasos para poder efectuar el registro.

Miembros de mesa recibirán compensación este 12 de abril / FOTO: ONPE

¿Cómo registrar modalidad de pago para retribución por ser miembro de mesa?

Entra al link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y coloca número de tu DNI.

Ahora haz clic en el cuadro que dice 'Compensación económica para miembros de mesa' y serás redirigido a otra ventana.

y serás redirigido a otra ventana. Aquí selecciona la parte que dice 'Registra tu modalidad de pago AQUÍ'.

Presionar el botón del cuadro rojo que dice EMPEZAR.

Escribe los datos correspondientes de tu DNI.

Finalmente podrás elegir cuál es la modalidad de pago de tu preferencia: depósito en alguna cuenta de ahorros, presencial en el Banco de la Nación o en alguna billetera digital vinculada a tu DNI (plin, yape, etc.).

¿Cuánto te pagan por ser miembro de mesa?

Todos los votantes que cumplan con el deber de ser miembro de mesa, recibirán una compensación económica de 165 soles (equivalente al 3% de una UIT).

¿A qué hora inicia la labor de miembro de mesa?

La instalación de las mesas se debe dar desde las 6:00 a. m., de modo que la jornada electoral pueda iniciar a las 7:00 a. m. y desarrollarse sin contratiempos hasta las 5:00 p. m. Por ende, los miembros deberán estar en sus respectivos centros desde las 06:00 a.m.