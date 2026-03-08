Elecciones Generales 2026: consulta el cronograma de capacitaciones virtuales y presenciales de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha confirmado que los ciudadanos del Perú deberán acudir a sus centros de votación el próximo domingo 12 de abril para lo que serán las Elecciones Generales 2026 y asimismo, confirmó la información sobre miembros de mesa.

Como se sabe, el pasado 29 de enero se realizó el sorteo para la elección de los miembros de mesa que estarán cumpliendo sus respectivas funciones el día de los comicios programados, por lo cual, ya todos conocen si fueron o no elegidos en este periodo.

Miembros de mesa deberán acudir a capacitarse para las Elecciones Generales 2026 / FOTO: ONPE

Bajo este contexto, también es necesario tener en cuenta el cronograma que se ha publicado en cuanto a las fechas para la realización de las capacitaciones tanto virtuales como presenciales. AQUÍ te dejamos los datos requeridos frente a la proximidad de la jornada.

Capacitaciones virtuales y presenciales

A partir del día 26 de febrero se habilitó la opción para que electores y miembros de mesa puedan instruirse a través de la capacitaciones virtuales. Por otro lado las capacitaciones presenciales están programadas para el domingo 29 de marzo el 5 de abril.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa?

Para poder revisar si eres miembro de mesa o hacer la consulta de tu local de votación, podrás revisar el siguiente LINK ofiical de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

¿Qué cargos se elegirán en las Elecciones Generales 2026?

Los ciudadanos tendrán la responsabilidad de decidir por los cargos de: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

Horario para Elecciones Generales 2026

El día de las votaciones está establecido para el domingo 12 de abril de 2026 y se podrá acudir a los centros a sufragar a partir de las 7 a. m. hasta las 5 p. m.