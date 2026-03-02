¿Fuiste sorteado como miembro de mesa? Presenta tu excusa desde casa a través del LINK oficial de la ONPE

Las Elecciones Generales 2026 han sido programadas para el próximo domingo 12 de abril, así que los ciudadanos ya se alistan para lo que será la decisión más importante del año, una jornada en la que se elegirá al nuevo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

Bajo este contexto, es clave conocer también que los miembros de mesa han sido ya seleccionados en el sorteo del pasado 29 de enero, por lo que muchos se encuentran en medio de las capacitaciones virtuales que empezaron el 26 de febrero y además, están a poco de iniciar con las inducciones presenciales.

No obstante, existe la posibilidad de declinar del cargo establecido, pero solo si es que se tiene alguna justificación o excusa realmente válida que pueda ser evaluada y aprobada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Miembros de mesa pueden presentar excusa para no ejercer el cargo vía ONLINE / FOTO: ONPE

En este marco, la entidad ha publicado oficialmente el LINK a través del cual los miembros de mesa podrán presentar su argumentación para no cumplir la labora asignada como titular, suplente, secretario o tercer miembro. Revisa AQUÍ la información que necesitas.

LINK para presentar excusa de miembro de mesa

En el caso de que no puedas cumplir con el cargo de miembro de mesa por algún impedimento contemplado en la Ley n.° 26859, es importante que manifiestas tu excusa o justificación vía ONLINE por medio del siguiente LINK: https://excusaojustificacion.onpe.gob.pe

¿Hasta cuándo se puede generar la justificación en ONPE?

Es clave tener presente que el plazo para presentar una excusa que permita no cumplir con la tarea de miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026, vence este lunes 2 de marzo.

¿A qué hora inician las Elecciones Generales?

Las Elecciones Generales se realizarán el domingo 12 de abril de 2026 y más de 27 millones de peruanos elegirán a las próximas autoridades. Podrán acudir desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m.