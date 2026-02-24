¡Aviso importante! El viajar hacia o desde Estados Unidos implica seguir con ciertos controles de documentación. Y es que, no cualquiera puede pisar o salir del suelo americano, ya que las autoridades migratorias han señalado que tanto nacionales como extranjeros podrían verse perjudicados si su pasaporte no cumple con los requisitos de vigencia establecidos para el momento del viaje. AQUÍ más detalles.

Trump prohíbe el ingreso y salida de EE. UU. para todos los que minimicen este trámite clave

'El Cronista' compartió más detalles sobre este anuncio. Es bueno mencionar que la verificación de documentos se realiza en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres por parte de organismos federales responsables del control migratorio.

Bajo este contexto, es necesario resaltar que Estados Unidos implementó una prohibición y suspensión de pasaportes para todos los ciudadanos y extranjeros que hayan gestionado su documentación de manera irregular, dejando atrás los puntos muy importantes.

Trump prohíbe el ingreso y salida de EE. UU. para todos los que minimicen este trámite clave.

El pasaporte, como principal documento de identificación para viajes internacionales, pierde su validez una vez que ha expirado. Ello expone que un pasaporte vencido no solo impide el cruce de fronteras, sino que también puede resultar en la negación de embarque en aeropuertos.

Es importante destacar que las aerolíneas en EE. UU. cuentan con la completa facultad de rechazar el acceso a los vuelos, y las autoridades fronterizas también tienen todo el permiso de poder denegar la entrada o salida del país americano a quienes presenten documentos caducados.

Los documentos necesarios para ingresar a EE. UU.

El pía de Trump exige ciertos requisitos para el ingreso y salida del país. A continuación, cuáles son: