Partidos de hoy EN VIVO, martes 24 de febrero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este martes 24 de febrero. Tenemos duelos de vuelta en la Copa Libertadores y Champions League.
Este martes 24 de febrero tendremos una importante programación de partidos en vivo, tanto en la Champions League como en la Copa Libertadores. En el viejo continente se disputará la vuelta de los playoffs y en Sudamérica se miden en un duelo intenso Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Consulta el horario y dónde ver cada encuentro de hoy.
PUEDES VER: Alineaciones de Sporting Cristal vs 2 de Mayo: el sorpresivo once de Autuori por Copa Libertadores
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Atlético Madrid vs Club Brugge
|ESPN, Disney+
|15:00
|Newcastle vs Qarabağ
|Disney+, ESPN5
|15:00
|Inter vs Bodø / Glimt
|ESPN, Disney+
|15:00
|Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Nashville SC vs Atlético Ottawa
|Disney+
|22:00
|Los Angeles FC vs Real España
|Disney+
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Platense vs Defensa y Justicia
|TNT Sports, Max Argentina
|17:15
|San Lorenzo vs Instituto
|TyC Sports, TNT Sports
|17:15
|Central Córdoba SdE vs Talleres Córdoba
|TNT Sports, Max Argentina
|19:30
|Belgrano vs Atlético Tucumán
|ESPN
|20:00
|Gimnasia Mendoza vs Independiente
|Disney+, TNT Sports
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Huachipato vs Carabobo
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Sporting Cristal vs 2 de Mayo
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Medellín vs Liverpool
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:15
|Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy
|TyC Sports
Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.
