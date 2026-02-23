0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 24 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este martes 24 de febrero. Tenemos duelos de vuelta en la Copa Libertadores y Champions League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 24 de febrero
Programación de partidos en vivo para este martes 24 de febrero | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este martes 24 de febrero tendremos una importante programación de partidos en vivo, tanto en la Champions League como en la Copa Libertadores. En el viejo continente se disputará la vuelta de los playoffs y en Sudamérica se miden en un duelo intenso Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Consulta el horario y dónde ver cada encuentro de hoy.

Sporting Cristal y 2 de Mayo buscan la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Alineaciones de Sporting Cristal vs 2 de Mayo: el sorpresivo once de Autuori por Copa Libertadores

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Atlético Madrid vs Club Brugge ESPN, Disney+
15:00Newcastle vs QarabağDisney+, ESPN5
15:00Inter vs Bodø / GlimtESPN, Disney+
15:00Bayer Leverkusen vs Olympiakos PiraeusESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Nashville SC vs Atlético OttawaDisney+
22:00Los Angeles FC vs Real EspañaDisney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Platense vs Defensa y JusticiaTNT Sports, Max Argentina
17:15San Lorenzo vs InstitutoTyC Sports, TNT Sports
17:15Central Córdoba SdE vs Talleres CórdobaTNT Sports, Max Argentina
19:30Belgrano vs Atlético TucumánESPN
20:00Gimnasia Mendoza vs IndependienteDisney+, TNT Sports

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Huachipato vs CaraboboESPN2, Disney+
19:30Sporting Cristal vs 2 de MayoESPN2, Disney+
19:30Medellín vs LiverpoolESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:15Boca Juniors vs Gimnasia ChivilcoyTyC Sports

Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Canal confirmado del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

  2. Prensa brasileña lapida a Erick Noriega pese a clasificación de Gremio: "Incapaz"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano