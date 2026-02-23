Partidos de hoy EN VIVO, martes 24 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 24 de febrero tendremos una importante programación de partidos en vivo, tanto en la Champions League como en la Copa Libertadores. En el viejo continente se disputará la vuelta de los playoffs y en Sudamérica se miden en un duelo intenso Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Consulta el horario y dónde ver cada encuentro de hoy.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Atlético Madrid vs Club Brugge ESPN, Disney+ 15:00 Newcastle vs Qarabağ Disney+, ESPN5 15:00 Inter vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ 15:00 Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Nashville SC vs Atlético Ottawa Disney+ 22:00 Los Angeles FC vs Real España Disney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Platense vs Defensa y Justicia TNT Sports, Max Argentina 17:15 San Lorenzo vs Instituto TyC Sports, TNT Sports 17:15 Central Córdoba SdE vs Talleres Córdoba TNT Sports, Max Argentina 19:30 Belgrano vs Atlético Tucumán ESPN 20:00 Gimnasia Mendoza vs Independiente Disney+, TNT Sports

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Huachipato vs Carabobo ESPN2, Disney+ 19:30 Sporting Cristal vs 2 de Mayo ESPN2, Disney+ 19:30 Medellín vs Liverpool ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 19:15 Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy TyC Sports

Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.