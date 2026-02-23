Canal confirmado de Real Madrid vs Benfica por vuelta de Playoffs de Champions League
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de los Playoffs de la Champions League 2026.
Real Madrid y Benfica saldrán al campo del Estadio Santiago Bernabéu en busca del boleto a octavos de final de la UEFA Champions League. El partido de ida fue favorable a los blancos por 0-1 en Lisboa, por lo que ahora restan 90 minutos para definir la llave de este magno torneo de Europa.
PUEDES VER: Mbappé fue directo y reveló quién es el jugador de Benfica que cometió acto de racismo contra Vini Jr
¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?
El partido entre Real Madrid vs Benfica por la Champions League 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes sintonizarlo vía streaming por internet mediante la plataforma de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Benfica
Conoce los canales oficiales de transmisión para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Champions League entre Real Madrid vs Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu:
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: Max Brasil
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, ViX
El partido de ida se paralizó por varios minutos tras los fuertes reclamos de los jugadores del Real Madrid. Foto: EFE.
Vale indicar que Real Madrid tiene la ventaja en la llave al vencer 1-0 a Benfica en Lisboa. Un empate le basta al equipo de Álvaro Arbeloa para poder clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League 2026. Sin embargo, es claro que el conjunto madridista no bajará los brazos en su afán de conseguir una victoria que le permita estar tranquila en la definición de la eliminatoria.
Real Madrid vs Benfica: fecha, día y hora confirmada por Champions League
Este partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League entre Real Madrid vs Benfica se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT, 21:00 horas de España).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90