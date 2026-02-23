Canal confirmado de Real Madrid vs Benfica por vuelta de Playoffs de Champions League

Real Madrid y Benfica saldrán al campo del Estadio Santiago Bernabéu en busca del boleto a octavos de final de la UEFA Champions League. El partido de ida fue favorable a los blancos por 0-1 en Lisboa, por lo que ahora restan 90 minutos para definir la llave de este magno torneo de Europa.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?

El partido entre Real Madrid vs Benfica por la Champions League 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes sintonizarlo vía streaming por internet mediante la plataforma de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Benfica

Conoce los canales oficiales de transmisión para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Champions League entre Real Madrid vs Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: Max Brasil

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, ViX

El partido de ida se paralizó por varios minutos tras los fuertes reclamos de los jugadores del Real Madrid. Foto: EFE.

Vale indicar que Real Madrid tiene la ventaja en la llave al vencer 1-0 a Benfica en Lisboa. Un empate le basta al equipo de Álvaro Arbeloa para poder clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League 2026. Sin embargo, es claro que el conjunto madridista no bajará los brazos en su afán de conseguir una victoria que le permita estar tranquila en la definición de la eliminatoria.

Real Madrid vs Benfica: fecha, día y hora confirmada por Champions League

Este partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League entre Real Madrid vs Benfica se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT, 21:00 horas de España).