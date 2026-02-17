Mbappé fue directo y reveló quién es el jugador de Benfica que cometió acto de racismo contra Vini Jr

Momentos de tensíón se vivieron en el estadio del Benfica en una noche de Champions League. Real Madrid se terminó llevando la victoria, pero el hecho que marcó el partido fue la agresión verbal que habría recibido el extremo Vinicius Jr. Se tratara de un insulto racista y hasta el mismo Kylian Mbappé terminó contando tras el final del partido.

"El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vini es un mono cinco veces y hay jugadores de su equipo que también lo han escuchado, hoy se han perdido todos los valores del fútbol", reveló en Mbappé post partido. Sin duda es una gran acusación que podría llevar al jugador involucrado ser sancionado.

Video: Teledeporte

¿Quién es el jugador 25 del Benfica?

Ya se ha hecho totalmente viral, el jugador con la camiseta número '25' del Benfica es Gianluca Prestianni. El argentino está siendo acusando por los jugadores del Real Madrid. Si no hay videos concretos es porque el futbolista se tapó la boca con su camiseta al momento que se habría dirigido al extremo brasileño.

El ex Vélez de Argentina está en el ojo de la tormenta y de reunirse las pruebas podría recibir una fuerte sanción, hasta el momento no ha declarado públicamente. Acciones como esta manchan totalmente el fútbol.