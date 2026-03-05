Cronograma de pagos para el sector público de marzo 2026 en el Banco de la Nación

El cronograma de pagos del sector público correspondiente a marzo de 2026 ya fue establecido para los trabajadores del Estado. Estos depósitos se realizan de manera progresiva según el sector al que pertenece cada entidad, a través del Banco de la Nación, desde el próximo miércoles 18 de marzo. ¿Quieres saber cuándo te toca cobrar? AQUÍ te brindamos las fechas.

Cronograma de pagos de marzo 2026 para el sector público

A continuación, revisa el cronograma completo de pagos del sector público para marzo de 2026 y verifica cuándo podrás retirar o disponer de tu dinero:

Miércoles 18 de marzo: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Jueves 19 de marzo: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores

Viernes 20 de marzo: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Lunes 23 de marzo: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

Cronograma de pagos: para el año 2026. | Imagen: El Peruano

Aumento para trabajadores del sector público

Por otro lado, es importante mencionar que desde enero, los trabajadores estatales acceden a un incremento en sus remuneraciones como parte del Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026. Este beneficio contempla un aumento mensual permanente de hasta S/100, dependiendo del régimen laboral.

En el caso de los servidores bajo el Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS), se otorgará un aumento de S/100. El mismo monto será destinado al personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú que pertenece a la Ley N.º 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, así como a los trabajadores de los gobiernos locales comprendidos en los Decretos Legislativos N.º 276 y N.º 728, quienes también recibirán un incremento de S/100 en sus remuneraciones.

Por otro lado, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.º 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales percibirán un aumento de S/53. Este mismo monto se aplicará para los servidores del régimen del Servicio Civil, regulado por la Ley N.º 30057.

Se destaca que el incremento tiene carácter remunerativo, es pensionable y forma parte del cálculo de beneficios laborales. Además, el convenio también incluyó un bono extraordinario de S/100 por única vez, que no tiene carácter remunerativo ni afecta otros beneficios.