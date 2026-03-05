AVISO URGENTE para familias en EE. UU.: IRS aumenta los créditos fiscales 2026 y dinero extra podría llegar a tu bolsillo

Cada año, las familias que presentan impuestos en Estados Unidos buscan maximizar los beneficios disponibles. Para 2026, el IRS anunció aumentos en varios créditos fiscales familiares, incluyendo el Child Tax Credit, el crédito por adopción y el Earned Income Tax Credit (EITC). Estas medidas podrían reducir lo que pagas en impuestos o incluso incrementar tu reembolso.

Los contribuyentes con hijos o dependientes económicos deben prestar especial atención a los nuevos límites, montos máximos y condiciones para poder aprovechar estos beneficios. Ignorar estas actualizaciones podría significar perder dinero que te corresponde.

Child Tax Credit 2026: hasta 2.200 dólares por hijo

El Child Tax Credit permite recibir hasta 2.200 dólares por cada hijo elegible en 2026, un aumento respecto a los montos anteriores. Además, hasta 1.700 dólares del beneficio pueden ser reembolsables, lo que significa que las familias podrían recibir dinero incluso si su obligación tributaria es baja.

IRS aumenta créditos fiscales 2026 y familias podrían recibir dinero extra.

Para poder reclamar este crédito, tanto el menor como el contribuyente deben tener un número de Seguro Social válido.

Crédito fiscal por adopción: hasta 17.670 dólares

El crédito fiscal por adopción también aumenta para 2026, alcanzando un máximo de 17.670 dólares. Este beneficio permite recuperar gastos calificados, incluyendo honorarios legales, costos administrativos y otros gastos asociados al proceso de adopción.

El acceso depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI): comienza a reducirse a partir de 265.080 dólares y desaparece completamente si se supera 305.080 dólares. Parte del crédito puede ser parcialmente reembolsable, permitiendo recibir hasta 5.000 dólares aunque la obligación tributaria sea baja.

Earned Income Tax Credit (EITC) 2026: beneficios para trabajadores

El EITC sigue siendo fundamental para trabajadores con ingresos bajos o moderados. Los montos máximos para 2026 son:

8.231 dólares para familias con tres o más hijos calificados

para familias con tres o más hijos calificados 7.316 dólares para familias con dos hijos

para familias con dos hijos 4.427 dólares para familias con un hijo

para familias con un hijo 664 dólares para trabajadores sin hijos dependientes

El monto final depende del nivel de ingresos, estado civil al declarar y número de dependientes. Quienes obtengan más de 12.200 dólares en ingresos por inversiones no podrán acceder al crédito.