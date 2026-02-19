¡Atención! El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos empezó con la temporada de presentación de impuestos 2026 el 26 de enero. Este período expone el momento exacto en que los contribuyentes deben presentar su Formulario 1040, el cual les permite reportar sus ingresos, calcular los impuestos y solicitar deducciones o créditos a los que puedan tener derecho. ¿Qué actualización hay en este documento?

IRS: confirman importante cambio en sección clave del Formulario 1040 y así es ahora

'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron que la agencia recaudadora en EE. UU. ha confirmado recientemente ciertas modificaciones importantes y claves en los campos obligatorios del Formulario 1040, que ahora requerirá información más detallada.

Mediante información de las autoridades y la prensa, estos cambios no solo perjudican los límites de deducciones y los créditos disponibles, sino también la manera en que se debe completar la información del documento.

IRS: confirman importante cambio en sección clave del Formulario 1040 y así es ahora.

Una de las alteraciones más relevantes se encuentra en la sección de "Dependientes", que ahora incluye filas numeradas y solicita datos adicionales sobre el declarante y sus dependientes. Con estas nuevas actualizaciones, se busca facilitar al IRS la evaluación de la elegibilidad para diversos beneficios fiscales, tales como el crédito fiscal por hijos, el crédito para otros dependientes y el crédito por ingresos del trabajo.

Otros cambios relevantes del Formulario 1040

Otra de las modificaciones más destacadas es la inclusión de una casilla en la portada del Formulario 1040 y 1040-SR, destinada a que los contribuyentes (y sus cónyuges, en caso de declaración conjunta) indiquen si su residencia principal estuvo en el país americano durante más de la mitad del año.

Asimismo, se crearon espacios específicos para la información explicativa, donde anteriormente se anotaban palabras, códigos y montos en dólares junto a líneas particulares. Ahora, cada uno de estos elementos cuenta con casillas de verificación individuales o espacios de entrada designados, facilitando así la presentación de datos.

Otro ajuste es la incorporación de un indicador para contribuyentes fallecidos. Este nuevo elemento permite que, al presentar la declaración de un difunto, se marque la casilla de "Fallecido" en la parte superior del formulario, junto con un espacio para registrar la fecha de deceso.