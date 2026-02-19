ALERTA ROJA, extranjeros: vecinos de Sharpstown consternados por INESPERADA APARICIÓN de anuncios contra inmigrantes

La tranquilidad del suroeste de Houston se vio alterada este fin de semana con la sorpresiva aparición de anuncios con presunto contenido antiinmigrante en Sharpstown, un vecindario con fuerte presencia hispana. La difusión de imágenes en redes sociales encendió las alarmas entre residentes y comerciantes, quienes aseguran que el mensaje generó miedo e incertidumbre en la comunidad.

De acuerdo con Telemundo Houston, los carteles, escritos tanto en español como en inglés, fueron vistos en distintos puntos del área, lo que provocó preocupación entre quienes consideran que este tipo de mensajes puede fomentar la división y la tensión social.

Vecinos de Sharpstown consternados por la aparición de carteles contra inmigrantes

Negocios locales de Sharpstown expresaron sentirse afectados por la reacción que provocaron los anuncios. Comerciantes señalaron que varios clientes comentaron haberse sentido intimidados tras ver los mensajes, lo que aumentó la sensación de inseguridad en este sector del suroeste de Houston.

Una residente que compartió fotografías de los anuncios decidió no aparecer en cámara por temor a represalias. Según informó Telemundo Houston, la vecina expresó su inquietud ante la posibilidad de que se trate de un discurso antiinmigrante que esté creciendo de manera silenciosa en su propio vecindario.

El área de Sharpstown es reconocida por su diversidad cultural y por ser hogar de numerosas familias inmigrantes, por lo que la aparición inesperada de estos anuncios ha sido interpretada por algunos como una señal alarmante.

Libertad de expresión en Texas: ¿qué dice la Constitución sobre los mensajes ofensivos?

En medio de la controversia, el abogado constitucionalista Joseph Malouf explicó los alcances legales de este tipo de expresiones. En declaraciones recogidas por Telemundo Houston, el experto señaló: "Claramente, la Constitución garantiza a todas las personas en este país la libertad de expresión, y eso incluye comentarios que pueden ofender a varias personas".

Malouf agregó que este principio es la razón por la cual incluso grupos extremistas pueden manifestarse públicamente. "Es la razón por la cual todavía puedes ver a supremacistas blancos protestar libremente en la calle, insultar a judíos, afroamericanos y latinos, y hacerlo con orgullo", afirmó.

No obstante, el abogado subrayó que existen límites legales. "Es ilegal hacer una amenaza real de causar daño; tampoco es legítimo difamar, ni conspirar o incitar a la violencia", puntualizó.

Mientras tanto, los residentes de Sharpstown continúan atentos a la situación, preocupados por el impacto que este tipo de mensajes pueda tener en la convivencia y la seguridad de la comunidad inmigrante en Houston.