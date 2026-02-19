ALARMANTE ESCENA en Dollar Tree de Fresno genera debate: VIDEO VIRAL muestra tenso enfrentamiento entre dos mujeres afuera de la tienda

Un video ampliamente difundido en redes sociales ha generado una intensa discusión tras capturar un altercado entre dos mujeres frente a un Dollar Tree en Fresno, California. Las imágenes del incidente, que muchos usuarios califican como polémico debido a un comentario dirigido hacia una de las mujeres, desataron un debate sobre la conducta y los juicios discriminatorios en espacios públicos.

Video viral de enfrentamiento afuera de Dollar Tree en Fresno provoca debate

Según KSEE/KGPE, los hechos ocurrieron el pasado viernes en el Dollar Tree ubicado en la intersección de Bullard y Marks en Fresno. Jessica, quien prefirió no revelar su apellido, explicó que solo había detenido su vehículo para comprar globos del Día de San Valentín para su hija cuando comenzó el conflicto.

"Estaba en mi vehículo y a punto de bajar para comprarle unos globos a mi hija por el Día de San Valentín", relató Jessica a los medios. Según su versión, una camioneta se estacionó abruptamente a su lado, lo que la llevó a cerrar la puerta para evitar un choque. Jessica afirmó que el acompañante de la camioneta abrió la puerta con fuerza en dos ocasiones, dañando su auto.

Al salir de su vehículo para revisar los daños, Jessica afirmó que la otra mujer pronunció una frase que la dejó perpleja: "¡Anda, denúnciala, tienes tus papeles!", una línea que se reproduce en el video y que muchos espectadores interpretaron como ofensiva y vinculada al estatus migratorio. KSEE/KGPE señala este momento como el principal foco de críticas en redes sociales.

Reacción de la otra persona involucrada

La otra mujer en el video accedió a hablar con la prensa bajo condición de anonimato, describiendo el intercambio como "un malentendido" y expresando remordimiento por sus palabras después de recibir críticas en línea tras la viralización del clip. Además, pidió que cesen los comentarios negativos dirigidos hacia ella.

Expertos en temas migratorios también comentaron sobre la situación. El abogado George Ríos indicó que los casos con lenguaje de contenido racial o relacionado con la inmigración tienden a captar cada vez más atención pública. "Creo que, como todos los demás, la mayoría de la gente que ve esto encuentra perturbador que ese sea el sentimiento o la reacción que esta mujer eligió tener", dijo Ríos en declaraciones reproducidas por KSEE/KGPE.

Jessica confirmó que había sido informada de la disculpa de la otra mujer y afirmó que eso era "todo lo que había querido desde el principio".