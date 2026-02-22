Walmart: reportan evacuación de tienda tras amenaza de bomba y esta es su situación.

- Hoy:
ALERTA en Walmart de Fort Lauderdale: reportan EVACUACIÓN inmediata de tienda tras AMENAZA de bomba y esta es su situación
Una amenaza de bomba ocasionó gran caos en un Walmart de Fort Lauderdale, lo que llevó a la evacuación del local. ¿Qué pasó con los empleados y clientes?
¡Temor e incertidumbre! Un Walmart de Fort Lauderdale, en EE. UU., no pudo evitar atravesar un momento de caso y confusión tras recibir una amenaza de bomba que llevó a la evacuación inmediata del establecimiento. ¿Se reportó heridos? ¿Quién estuvo detrás de esta advertencia?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
Walmart: reportan evacuación de tienda tras amenaza de bomba
News Miami y otros portales señalaron que esta situación se llevó a cabo este sábado 21 de febrero por la noche, cuando el Departamento de Policía de Fort Lauderdale recibió una llamada alertando sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en la cuadra 2500 de West Broward Boulevard.
Las autoridades locales decidieron actuar rápidamente para garantizar la seguridad de los clientes y empleados, generando un despliegue policial en la zona.
Agentes armados con rifles y equipamiento táctico colaboraron con el Escuadrón de Bombas del FLPD para investigar una amenaza que se registró en el estacionamiento como en el interior de la tienda. Un testigo, quien optó por mantener su identidad en reserva, comentó también al respecto: "Había muchos coches de policía afuera", expuso.
Además, un dron de la policía sobrevolaba la zona, lo que provocó que algunos planes se vieran afectados. "Alguien exclamó: '¡Oye, tienes que salir!'", mencionó el testigo para luego precisar que la situación se había prolongado durante dos horas y media.
Esta es la situación actual del Walmart de Fort Lauderdale
Bajo este contexto, el testigo aguardó por varias horas mientras la policía realizaba el procesamiento y la limpieza de la escena, un procedimiento que se llevó a cabo el sábado por la noche.
Ahora, la tienda estadounidense reabrió sus puertas tres horas después de que se completaran las diligencias correspondientes. No obstante, no se ha revelado el nombre de algún sospechoso del caso.
