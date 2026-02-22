¡Mucha atención! Miles de refugiados en Estados Unidos se encuentran preocupados luego de la emisión de un reciente memorando por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este documento se enfoca en la necesidad de detener y reevaluar a aquellos refugiados que, transcurrido un año desde su llegada al país, no hayan logrado obtener su residencia permanente.

Esta alarmante situación ha generado muchas dudas sobre la posible pérdida de sus protecciones y la posibilidad de ser deportados de manera inmediata. La incertidumbre se intensifica, generando un clima de ansiedad entre quienes buscan estabilidad en su nuevo hogar. ¿Qué deberías hacer ante la presencia de ICE en tu puerta?

Exponen lo que debes hacer si eres refugiado sin Green Card e ICE aparece en tu puerta

Es importante resaltar que todos los refugiados en EE. UU. cuentan con derechos que se deben respetar. Según lo expuesto por la abogada a N+ Univision, la actual administración de Trump está adoptando una interpretación más rigurosa de la ley de inmigración, la cual estipula que los refugiados deben solicitar la residencia permanente dentro del año siguiente a su admisión en el país.

No obstante, esta situación no implica que los refugiados pierdan automáticamente su estatus ni las protecciones legales que les corresponden. Y es que, según los informes y sus propias declaraciones, la normativa permite una evaluación de cada caso en caso de que no se haya realizado la solicitud en el plazo establecido.

A pesar de ello, los refugiados siguen conservando el derecho a presentar su solicitud de residencia, defender su situación ante un juez y contar con representación legal.

En conclusión, si el ICE se presenta en la vivienda de un refugiado que aún no ha obtenido su Green Card, esta persona tiene el derecho de no firmar ningún documento y puede solicitar hablar con un abogado antes de que se lleve a cabo cualquier procedimiento.

¿Qué es un refugiado y qué es un asilado?

La especialista también resaltó que los procedimientos para refugiados y asilados son diferentes. Todas las personas que ingresan a la nación americana bajo la figura de refugiado tienen la responsabilidad legal de solicitar la residencia permanente al cumplir un año de presencia en EE. UU.

Este trámite se expone como ajuste de estatus. En caso de no realizarlo, podrían ser convocados para una revisión, aunque la normativa no establece que la falta de esta solicitud exacta al año impida su aplicación posterior.