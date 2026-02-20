- Hoy:
ALERTA ROJA con la licencia de conducir en EE. UU.: secretario de Transporte confirma que el examen 2026 será SOLO EN INGLÉS
El secretario de Transporte de Estados Unidos ha confirmado que el examen para obtener la licencia de conducir comercial se realizará exclusivamente en inglés.
¡Atención! Recientemente, el gobierno del presidente Donald Trump decidió que todos los camioneros y conductores en Estados Unidos tendrán que presentar sus exámenes en inglés para obtener la licencia de conducir comercial. Esta sorpresiva medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la seguridad en el sector del transporte. ¿Cómo calificar y qué debes tomar en cuenta?
Licencia de conducir en EE. UU.: secretario de Transporte confirma que el examen 2026 será en inglés
'Santa María Times' y otros portales internacionales expusieron la última acción que hizo el secretario de Transporte de Florida, en EE. UU., Sean Duffy, quien presentó este 20 de febrero una nueva iniciativa destinada a asegurar que los conductores tengan un dominio adecuado del inglés, lo que les permitirá leer señales de tránsito y comunicarse efectivamente con las autoridades.
Licencia de conducir en EE. UU.: secretario de Transporte confirma que el examen 2026 será en inglés.
Esta actualización se está llevando a cabo en un contexto donde el estado ya ha comenzado a ofrecer exámenes de licencia en inglés. Vale mencionar que, actualmente, varios estados permiten que los aspirantes a conductores realicen sus pruebas en diferentes idiomas, aunque deben demostrar un conocimiento del inglés.
Al respecto, Duffy acotó que algunas jurisdicciones han contratado empresas externas para administrar los exámenes de licencias comerciales, las cuales no siempre cumplen con los estándares necesarios para evaluar a los conductores. "Los examinadores externos participan en esta situación porque no evalúan adecuadamente a quienes provienen de escuelas fraudulentas", mencionó.
El secretario también señaló que todos los ciudadanos desean que los conductores de camiones pesados estén debidamente capacitados. Además, precisó que los problemas en la industria del transporte han sido ignorados durante décadas, lo que ha llevado a situaciones peligrosas en las carreteras.
Departamento de Transporte de EE. UU. cerró escuelas de conducción
En medio de este contexto, te contamos que, a inicios de esta semana, el Departamento de Transporte realizó el cierre de 557 escuelas de conducción que no cumplían con las normas básicas de seguridad.
Esa acción se da en respuesta a los últimos cambios de la entidad. Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra los estados que emitieron licencias de conducir comerciales a inmigrantes que no cumplían con los requisitos necesarios para obtenerlas.
