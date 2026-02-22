- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN en EE. UU.: anuncian el CIERRE de estos bancos en ESTA FECHA y no habrá ninguna operación hasta este PLAZO
En esta fecha se llevará a cabo el cierre de las entidades bancarias en EE. UU., lo que impedirá realizar cualquier operación presencialmente. ¿Hasta cuándo?
¿Es definitivo? Según el calendario laboral del Gobierno de Estados Unidos, este lunes 25 de mayo, todos los bancos del país americano estarán cerrados por el plazo de 24 horas. Esta suspensión de actividades cotidianas, perjudicará de gran manera la atención al público en las entidades financieras, lo que limitará la posibilidad de realizar diversas operaciones. AQUÍ todo lo que debes saber.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
Cierre de estos bancos en esta fecha y no habrá ninguna operación hasta este plazo
'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron recientemente que esta disposición no se restringe únicamente al ámbito bancario, sino que también incluye el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, los cuales podrían verse afectados con este anuncio.
EE. UU.: cierre de estos bancos en esta fecha y no habrá ninguna operación.
Asimismo, en un comunicado oficial, se reveló la suspensión de servicios bancarios en todo el país para el lunes 25 de mayo, en honor al Memorial Day, uno de los feriados federales más importantes en EE. UU. Esta fecha se dedica a recordar a los miembros del personal militar que fallecieron mientras servían en las Fuerzas Armadas del país.
En esta esperada jornada, todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas al público. Sin embargo, los clientes podrán acceder sin restricciones a los cajeros automáticos, así como utilizar la banca móvil y las plataformas en línea, que sí seguirán en funcionamiento con normalidad a pesar del feriado.
Estas operaciones no estarán disponibles
Con motivo de este feriado, los usuarios tendrán que aplazar diversas gestiones que requieren la asistencia del personal bancario. Entre las operaciones afectadas se encuentran las transferencias internacionales, las cuales exigen información específica como el IBAN y el SWIFT, además de implicar costos adicionales.
De igual manera, la actualización de datos personales o de contacto también se verá afectada, ya que suele demandar validaciones adicionales. Los reclamos por operaciones no reconocidas o errores en transacciones requieren documentación y un proceso formal de resolución, lo que también se verá postergado.
