PELIGRO TOTAL para adultos mayores inmigrantes en EE. UU.: agente de ICE VESTIDO DE CIVIL detuvo a hombre de 72 años tras una parada de tránsito

La comunidad hispana en Arizona está conmocionada tras la detención de dos jardineros por agentes de inmigración en una carretera. Uno de ellos, Pedro Rosado Barradas, de 72 años, llevaba más de dos décadas residiendo en Estados Unidos. Familiares y amigos de los detenidos denuncian esta acción inesperada y expresan su profunda preocupación por la salud y el bienestar de los adultos mayores involucrados, destacando el impacto emocional que generan este tipo de detenciones.

Familia denuncia que un agente de ICE, vestido de civil, detuvo a un inmigrante de 72 años tras una parada de tránsito en Glendale

Según Univision, Rosado Barradas y su compañero de trabajo, José Santos López Gómez, fueron interceptados por un agente de ICE vestido de civil mientras regresaban del trabajo tras una parada de tránsito. La esposa de Pedro, Elvia Santos, expresó su desconcierto y dolor: "Que sean considerados con las personas mayores. Yo digo que no se vale… Su tiempo ya está llegando a un límite, y deberían ir tras las personas que hacen daño, no tras ellos, que solo quieren ayudar a su familia".

La familia asegura que Pedro Rosado lleva más de veinte años en Estados Unidos y que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales. La detención ha generado alarma sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores inmigrantes frente a los operativos de inmigración.

Impacto emocional en las familias y la comunidad hispana de Arizona

Elvia Santos también señaló la dependencia mutua que tenía con su esposo: "Yo tengo artritis y todo mi cuerpo está lleno de dolores. Me siento triste porque él es quien me auxilia en las noches para darme mi medicina". Por su parte, los allegados de José Santos López Gómez comparten la angustia. Un amigo comentó a Univision: "Él nunca se quedaba en casa a esperar que el trabajo llegara; cuando no tenía trabajo, salía a buscarlo".

La tía de López Gómez añadió: "Lo que está pasando no se le desea a nadie", reflejando el temor y la incertidumbre que sienten las familias de adultos mayores inmigrantes detenidos por ICE.