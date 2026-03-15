¡ALERTA ROJA! Tres detenidos en el Walmart abandonado de McDowell: ¿Qué buscaban en el viejo edificio?

En McDowell County, tres hombres fueron arrestados tras un incidente ocurrido la madrugada del 15 de marzo de 2026 en el antiguo edificio de Walmart, ubicado en 61 Plaza Drive y ahora propiedad de la ciudad de Kimball. La policía local respondió a un allanamiento y, según Lootpress, "el jefe de policía fue notificado de un ingreso no autorizado al edificio".

Tres hombres enfrentan cargos por irrumpir en un antiguo Walmart en Kimball.

¿Qué buscaban los tres detenidos en el Walmart abandonado de McDowell?

La acción se inició alrededor de las 2:04 a. m., cuando las autoridades fueron alertadas por el alcalde de Kimball, Adam Gianato, sobre "varias personas entrando ilegalmente al edificio", acompañado de grabaciones de seguridad, tal como reportó Lootpress. Al llegar, un oficial vio a tres hombres salir del lugar y subir a una camioneta Ford F‑150 blanca con placas de Virginia Occidental.

Aunque se les ordenó detenerse, el vehículo aceleró y escapó brevemente, hasta que fue interceptado cerca del ayuntamiento de Kimball. Los tres ocupantes, identificados como Daniel Casey White, Joseph Karl Lowe y Billy Parks, fueron inmovilizados por los agentes que llegaron al lugar.

Durante la inspección del camión, los investigadores hallaron múltiples artículos supuestamente sustraídos, incluyendo soportes y un interruptor de cobre. También incautaron una amoladora y unas cizallas grandes, herramientas que, "según las imágenes de vigilancia", mostraban a White manipulando dentro del edificio, de acuerdo con Lootpress. El valor estimado de estos materiales se aproxima a 1,000 dólares, mientras que los daños al inmueble podrían superar los 2,500 dólares.

White, luego de ser informado de sus derechos, admitió haber estado en el lugar con los otros dos implicados para sustraer objetos y reconoció que se forzó una puerta lateral cortando el cerrojo con las cizallas. Además, explicó que su motivación estaba relacionada con "un problema de drogas" y que huyó porque no se dio cuenta de que quien lo confrontaba era un oficial.

La policía también confirmó que la licencia de conducir de White había sido suspendida por infracciones previas desde febrero de 2023. Las autoridades creen que los tres conspiraron para cometer los delitos.

Cargos presentados y próximos pasos

Tras el arresto, White enfrenta múltiples cargos, incluyendo allanamiento, hurto mayor, destrucción de propiedad, conspiración, obstrucción a la justicia y huida de un agente, mientras que Lowe y Parks fueron acusados de allanamiento, hurto mayor, destrucción de propiedad y conspiración, todos considerados delitos graves. Los tres fueron trasladados a la oficina del sheriff del condado de McDowell para su procesamiento.

La investigación sigue abierta y las autoridades continúan recopilando evidencia mientras avanzan con los cargos correspondientes.