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MÁXIMO PELIGRO en Walmart de Sanford: TIROTEO deja a dos personas heridas discusión frente a barbería
Un tiroteo frente a una barbería cerca de Walmart en Sanford dejó dos heridos tras una discusión; empleados del local intervinieron a tiempo.
Un tiroteo en Sanford Florida provocó momentos de pánico la tarde del sábado frente a una barbería ubicada en el centro comercial Seminole Centre, cerca de Walmart. Dos personas resultaron heridas, incluida el presunto responsable, aunque ambas se encuentran fuera de peligro.
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La policía local informó que la situación se dio tras una discusión que comenzó dentro del establecimiento. Gracias a la rápida reacción de los empleados, se logró expulsar al grupo conflictivo antes de que las balas alcanzaran a clientes o al personal del negocio, evitando un desastre mayor.
Empleados intervinieron antes del incidente
Brenda Vizcaino, dueña de la barbería, destacó que sus trabajadores actuaron de inmediato al notar el conflicto: “Cuando empieza alguna discusión, todos los barberos se reúnen e intentan sacar a las personas del local de inmediato”, explicó. Esta acción permitió que nadie dentro del establecimiento resultara herido durante el tiroteo frente a Walmart Sanford.
Tiroteo en Walmart de Sanford deja dos heridos frente a barbería.
Testigos indicaron que al salir del local la discusión se intensificó y derivó en disparos. Un video captó a dos hombres forcejeando por un arma mientras otra persona intentaba intervenir. Posteriormente, se escucharon detonaciones y se vio un vehículo escapar rápidamente del centro comercial, aumentando la tensión en el lugar.
Investigación y control del incidente
La policía de Sanford señaló que se trata de un incidente aislado y que ambas personas heridas se recuperarán sin problemas. Mientras tanto, los agentes continúan con la investigación del tiroteo en Sanford Florida para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.
Autoridades confirmaron que, gracias a la intervención de los empleados y a la rápida evacuación de clientes, el incidente no dejó más víctimas y que la seguridad en el área fue restablecida poco después de los disparos.
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