La buena noticia que los venezolanos en Florida esperaban: American Airlines ya tiene luz verde para volar directamente entre Miami, Caracas y Maracaibo

El regreso de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela es oficial: la aerolínea estadounidense American Airlines recibió la aprobación del gobierno de Estados Unidos para reanudar servicios desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, marcando el restablecimiento de un vínculo que estuvo suspendido durante casi siete años. "American Airlines has received government approval to resume flights to Venezuela", informó The Associated Press.

¿American Airlines vuelve a volar a Venezuela?

Sí. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos autorizó a American Airlines para restablecer vuelos regulares hacia Venezuela, convirtiendo a la aerolínea en la primera estadounidense en retomar esta conexión desde que suspendió sus servicios en 2019 por restricciones de viaje y tensiones diplomáticas entre ambos países.

La operación será realizada a través de Envoy Air, una filial regional de American Airlines, que recibió una exención de dos años para operar vuelos directos entre Miami y las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo.

¿Cuándo se reanudan los vuelos a Venezuela?

Aunque la autorización ya está en vigor, American Airlines todavía no anunció la fecha exacta de inicio de los vuelos directos. Las rutas están aprobadas y podrán programarse pronto, pero aún falta información oficial sobre los horarios y el lanzamiento del primer servicio.

La decisión se produce tras cambios recientes en la política estadounidense hacia Venezuela, incluyendo la reapertura del espacio aéreo comercial después de años de prohibiciones que impedían a las aerolíneas de EE. UU. volar al país sudamericano. Antes de la suspensión en 2019, American Airlines operaba regularmente vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, conectando a familias, viajeros de negocios y a la amplia comunidad venezolana con Estados Unidos.