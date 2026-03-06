0
EN DIRECTO
Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY EN VIVO por LaLiga

La buena noticia que los venezolanos en Florida esperaban: American Airlines ya tiene luz verde para volar directamente entre Miami, Caracas y Maracaibo

American Airlines reanuda vuelos directos entre Miami, Caracas y Maracaibo, restableciendo la conexión de los venezolanos en Florida con sus familias.

María Zapata
Envoy Air, filial de American Airlines, fue autorizada a volar de Miami a Venezuela.
Envoy Air, filial de American Airlines, fue autorizada a volar de Miami a Venezuela. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El regreso de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela es oficial: la aerolínea estadounidense American Airlines recibió la aprobación del gobierno de Estados Unidos para reanudar servicios desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, marcando el restablecimiento de un vínculo que estuvo suspendido durante casi siete años. "American Airlines has received government approval to resume flights to Venezuela", informó The Associated Press.

Inmigrantes latinos en EE. UU. podrían enfrentar embargos bancarios del IRS.

PUEDES VER: ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje

¿American Airlines vuelve a volar a Venezuela?

Sí. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos autorizó a American Airlines para restablecer vuelos regulares hacia Venezuela, convirtiendo a la aerolínea en la primera estadounidense en retomar esta conexión desde que suspendió sus servicios en 2019 por restricciones de viaje y tensiones diplomáticas entre ambos países.

La operación será realizada a través de Envoy Air, una filial regional de American Airlines, que recibió una exención de dos años para operar vuelos directos entre Miami y las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo.

¿Cuándo se reanudan los vuelos a Venezuela?

Aunque la autorización ya está en vigor, American Airlines todavía no anunció la fecha exacta de inicio de los vuelos directos. Las rutas están aprobadas y podrán programarse pronto, pero aún falta información oficial sobre los horarios y el lanzamiento del primer servicio.

La decisión se produce tras cambios recientes en la política estadounidense hacia Venezuela, incluyendo la reapertura del espacio aéreo comercial después de años de prohibiciones que impedían a las aerolíneas de EE. UU. volar al país sudamericano. Antes de la suspensión en 2019, American Airlines operaba regularmente vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, conectando a familias, viajeros de negocios y a la amplia comunidad venezolana con Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje

  2. ALERTA MÁXIMA en Walmart: Simple discusión por un lugar de estacionamiento terminó de la PEOR MANERA

  3. ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: funcionario EXPONE que se le NEGÓ atención médica a mexicano antes de su MUERTE bajo custodia de ICE

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano