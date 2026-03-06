0

Esto es Guerra lidera y es el programa más visto de la televisión: ¿Cuánto rating hizo?

'Esto es Guerra' se mantiene como el programa más visto de la televisión nacional, alcanzando 16 puntos de rating y picos de hasta 25 en su horario estelar.

En la reciente edición, este reality superó a 'Los otros Concha 2' y 'Luz de luna 4', consolidando su liderazgo en la audiencia frente a la competencia.
El programa de competencia 'Esto es guerra' continúa liderando la audiencia televisiva, consolidándose el último miércoles como el espacio más visto en la televisión nacional al alcanzar 16 puntos de rating, con picos que llegaron hasta los 25 puntos durante el horario de máxima audiencia a nivel nacional.

Producido por Pro Tv y transmitido por América Televisión, 'Esto es guerra' logró 16 puntos de rating, posicionándose en el primer lugar y superando con creces a sus competidores. En segundo lugar se ubicó 'Los otros Concha 2' con 15,9 puntos; 'Luz de luna 4' obtuvo 14 puntos y 'Yo soy' alcanzó 7,4 puntos.

En la emisión del último miércoles, se llevó a cabo una nueva competencia entre los tres principales realities del país: 'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida tu tarde'. En esta ocasión, Laura Huarcayo y La Carlota participaron como invitadas en la conducción.

Shirley Arica se une a Esto es guerra

La modelo Shirley Arica hizo su regreso a la televisión como integrante del equipo 'Bienvenida tu tarde', mostrando gran energía en las competencias y afirmando estar lista para seguir entreteniendo al público con diversos desafíos.

Además, el equipo de 'Bienvenida tu tarde' logró destacarse en uno de los retos, llevándose un premio que sorprendió a muchos.

El beso entre Rosángela y Patricio Parodi

El pasado miércoles, los participantes Patricio Parodi y Rosángela Espinoza sorprendieron a todos al protagonizar un apasionado beso durante un reto de actuación, lo que ha generado especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad.

Tras esto, Flavia López, señaló que eso no le ha incomodado pues es parte del trabajo en el reality de competencia. "Estoy tranquila. No me ha molestado, para nada, es un reto de actuación y parte de nuestro trabajo y cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo", dijo la modelo.

