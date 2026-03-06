0

Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, viernes 6 de marzo: resultados y números ganadores del último sorteo

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 6 de marzo de 2026 y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revisa el último sorteo EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 6 de marzo de 2026.
Revisa el último sorteo EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 6 de marzo de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este viernes 6 de marzo, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados EN VIVO del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!

resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, viernes 6 de marzo

09:14
6/3/2026

Bienvenidos

Este viernes 6 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las jornadas del Sinuano son el Sorteo Día, que se desarrolla a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Premios del Sorteo Sinuano

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

