Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 2 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
AQUÍ podrás encontrar los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 2 de marzo. Verifica tu boleto ganador en el juego.
El sorteo Sinuano de Día y Noche llega HOY, martes 2 de marzo, para jugar con la suerte de los participantes en una transmisión EN VIVO que podría convertirte en el próximo millonario de Colombia. AQUÍ encontrarás los números ganadores y resultados finales de cada edición.
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del domingo 1 de marzo: números ganadores del último juego
Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, lunes 2 de marzo: resultados
Bienvenidos
Este lunes 2 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Resultados del Sinuano Día de HOY, 2 de marzo
- Números ganadores: PENDIENTE
- La Quinta: PENDIENTE
¿A qué hora se juega el Sinuano?
Los sorteos del Sinuano se llevan a cabo de lunes a domingo. En el caso del Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.
¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano?
- Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.
- Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.
¿Cómo jugar el Sinuano?
El sorteo consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.
Premios del Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
