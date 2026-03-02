- Hoy:
Polémica en EE.UU.: Trump vetó esta IA y horas después el Pentágono la usó en una operación militar contra Irán
Se cumplió la amenaza de Trump. El ataque militar a Irán por parte de Israel y Estados Unidos desembocó en el abatimiento del líder supremo, Alí Jameneí.
La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta para programar, automatizar tareas o mejorar la productividad en oficinas y empresas. Hoy también juega un papel silencioso, pero decisivo, en decisiones políticas y operaciones militares. En ese terreno sensible se produjo una contradicción inesperada en Estados Unidos, debido a que Donald Trump vetó el uso gubernamental de una IA por sus implicaciones, pero horas después el Pentágono la utilizó en una operación contra Irán, según revelaron medios especializados.
¿Qué inteligencia artificial prohibió Trump y por qué?
La tecnología en cuestión fue el modelo de IA desarrollado por Anthropic, conocido por incorporar restricciones de seguridad y límites al uso ofensivo. Según reportes de prensa, el veto respondió a fricciones entre el Gobierno y la empresa por las condiciones de uso de su sistema en entornos militares.
El argumento oficial apuntaba a revisar contratos y evaluar riesgos. Pero detrás había un debate más amplio: ¿hasta dónde pueden llegar las empresas privadas cuando su tecnología se convierte en herramienta de defensa? El caso dejó en evidencia la dependencia creciente del Estado de sistemas avanzados de análisis automatizado.
¿Cómo EE.UU. terminó usando la IA en la operación contra Irán?
A pesar del veto, el Pentágono utilizó la IA en tareas vinculadas al análisis de información y apoyo a la planificación operativa. No se trató de un “ataque autónomo”, sino de herramientas de procesamiento de datos e inteligencia que ya estaban integradas en flujos de trabajo.
La clave está en los tiempos. La orden presidencial y la operación ocurrieron casi en paralelo. Algunos analistas señalan que la infraestructura tecnológica ya estaba desplegada, lo que habría dificultado una desconexión inmediata. Otros apuntan a posibles interpretaciones distintas sobre el alcance real del veto.
¿Qué postura tiene la empresa sobre el uso militar de su IA?
Anthropic ha defendido públicamente un enfoque de seguridad y control en el desarrollo de modelos avanzados. Sus sistemas incluyen límites diseñados para evitar usos dañinos o no éticos.
Esa postura ha generado tensiones cuando gobiernos buscan aplicar la tecnología en contextos militares. La empresa no ha promovido un uso ofensivo directo, lo que explica parte del choque político descrito por medios especializados.
¿Por qué Estados Unidos atacó Irán?
La operación contra Irán se enmarca en un contexto de escalada regional y disputas estratégicas previas. Washington justificó la acción como una medida de seguridad nacional frente a amenazas concretas.
Más allá del episodio puntual, el caso deja una pregunta abierta: si la IA ya forma parte del engranaje militar, ¿puede realmente separarse la política tecnológica de la estrategia de defensa? La polémica apenas empieza.
