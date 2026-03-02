NUEVA ESPERANZA para inmigrantes en EE. UU.: Este es el RECURSO LEGAL CLAVE que permitió liberar a un joven cubano de ICE

Un joven cubano de 25 años vivió una de las experiencias más angustiantes para miles de inmigrantes en Estados Unidos: acudir a una cita migratoria y terminar detenido. Lo que parecía un destino inevitable cambió gracias a un recurso legal poco utilizado, que hoy abre una nueva puerta de esperanza para quienes enfrentan procesos similares ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Detención inesperada de un inmigrante cubano en Miami

Daniel Alejandro Escobar Rodríguez, beneficiario del formulario I-220A, acudió el 4 de diciembre de 2025 a una oficina del ICE en Miami para un trámite migratorio rutinario. Lejos de resolverse rápidamente, la cita terminó con su arresto inmediato y su traslado a un centro de detención, según reportes del medio La Nación.

Su esposa, Belixa Cubena Ramírez, explicó a Telemundo 51 que Daniel no tenía antecedentes penales y cumplía con todos los requisitos legales para regularizar su estatus migratorio. Aun así, fue tratado como un criminal, pese a su historial limpio y a su vida laboral estable en Estados Unidos.

80 días bajo custodia federal: el impacto de la detención migratoria

La detención se extendió por casi 80 días. Durante ese tiempo, el joven cubano fue trasladado a varios centros de detención en estados como Luisiana, Texas y Florida. Para su familia, el proceso resultó emocional y económicamente devastador.

Belixa afirmó que ambos habían cumplido estrictamente con la ley desde su llegada al país, trabajando y respetando cada paso del proceso migratorio. Este caso refleja la incertidumbre que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos, incluso aquellos que siguen las normas y asisten puntualmente a sus citas oficiales.

Daniel Escobar Rodríguez permaneció 80 días bajo custodia federal.

Habeas corpus: el recurso legal clave que permitió su liberación

La historia dio un giro el 21 de febrero, cuando Daniel recuperó su libertad gracias a un habeas corpus, un recurso constitucional poco común en casos migratorios. Su equipo legal presentó una demanda ante una corte federal para impugnar la legalidad de su detención.

En menos de 15 días, el tribunal determinó que el arresto había sido ilegal y arbitrario, fallando a favor del inmigrante cubano. Actualmente, Daniel se encuentra en libertad bajo fianza, aunque su proceso migratorio continúa activo.

Este caso se ha convertido en un referente para otros inmigrantes en Estados Unidos, demostrando que el habeas corpus puede ser una herramienta legal efectiva frente a detenciones injustificadas por parte del ICE y una nueva esperanza dentro del complejo sistema migratorio estadounidense.