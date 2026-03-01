0
Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Hora, canal y toda la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 2 de marzo. Tenemos acción en LaLiga, donde jugará el Real Madrid.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 2 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 2 de marzo.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 2 de marzo. La acción inicia con LaLiga, donde Real Madrid tendrá un duelo clave. Además, la fecha en la Liga Argentina no se detiene y River Plate sostendrá un compromiso de alto calibre.

Real Madrid vs Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS por LaLiga.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Real Madrid vs. GetafeESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
12:30Pisa vs. BoloniaESPN 2 y Disney Plus
14:45Udinese vs. FiorentinaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
17:15Deportivo Riestra vs. PlatenseTyC Sports Internacional y Disney Plus
17:15Estudiantes La Plata vs. VélezBet365 y TNT Sports
19:30Banfield vs. AldosiviBet365 y TNT Sports Argentina
19:30Independiente Rivadavia vs. River PlateDisney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN.

Partidos de hoy por Carioca Serie A

HoraPartidoCanal
19:00Madureira vs. FlamengoBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:30Manta vs. Independiente del ValleZapping

Partidos de hoy por la Liga Nacional

HoraPartidoCanal
16:00Genesis vs. Lobos UPNFMBet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30Alianza vs. San FranciscoBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
16:30Sportivo Luqueño vs. Rubio ÑúDSports
18:30San Lorenzo vs. LibertadDSports

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Gil Vicente vs. BenficaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Maldonado vs. JuventudBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

