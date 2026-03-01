- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Getafe
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- River Plate vs. I. Rivadavia
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: programación, horarios y dónde ver
Hora, canal y toda la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 2 de marzo. Tenemos acción en LaLiga, donde jugará el Real Madrid.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 2 de marzo. La acción inicia con LaLiga, donde Real Madrid tendrá un duelo clave. Además, la fecha en la Liga Argentina no se detiene y River Plate sostendrá un compromiso de alto calibre.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Real Madrid vs. Getafe
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Pisa vs. Bolonia
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:45
|Udinese vs. Fiorentina
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:15
|Deportivo Riestra vs. Platense
|TyC Sports Internacional y Disney Plus
|17:15
|Estudiantes La Plata vs. Vélez
|Bet365 y TNT Sports
|19:30
|Banfield vs. Aldosivi
|Bet365 y TNT Sports Argentina
|19:30
|Independiente Rivadavia vs. River Plate
|Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN.
Partidos de hoy por Carioca Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Madureira vs. Flamengo
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Manta vs. Independiente del Valle
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga Nacional
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Genesis vs. Lobos UPNFM
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Alianza vs. San Francisco
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñú
|DSports
|18:30
|San Lorenzo vs. Libertad
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Gil Vicente vs. Benfica
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Maldonado vs. Juventud
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90