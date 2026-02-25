ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas

Un grave incidente de seguridad sacudió a la comunidad de Seguin, Texas, luego de que un hombre fuera detenido tras mostrar un arma de fuego mientras cometía un hurto en un supermercado Walmart. La policía local confirmó el arresto, en un caso que ha generado preocupación entre residentes y compradores. Según reportó la cadena de noticias KENS 5, "un hombre de Seguin está tras las rejas después de que la policía informara que mostró un arma de fuego durante un incidente de hurto en un Walmart local".

Robo con arma de fuego en Walmart de Seguin: detalles del incidente

El Departamento de Policía de Seguin informó que los hechos se registraron el 31 de enero alrededor de las 10:55 p.m., cuando un individuo ingresó a un Walmart y salió del establecimiento con varios productos sin pagar. Al intentar frenar el hurto, un testigo trató de intervenir, momento en el que el sospechoso "mostró un arma de fuego" ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar, según publicó KENS 5.

Después de exhibir el arma, el individuo escapó del supermercado antes de que llegara la policía, causando conmoción entre los presentes. La investigación quedó a cargo de la División de Investigación Criminal del Departamento, que trabajó junto con los patrulleros para determinar que el sospechoso es José Ángel Martínez, de 31 años y originario de Seguin, según informaron las autoridades.

Arresto, cargos y fianza tras el robo con exhibición de arma

Tras varias diligencias, el 13 de febrero, los oficiales de patrulla localizaron y arrestaron a Martínez en cumplimiento de una orden de detención por robo agravado, emitida por el juez William D. Old III del 25.º Distrito Judicial. El sospechoso fue trasladado a la cárcel del condado de Guadalupe, donde se le fijó una fianza de 150,000 dólares, reflejando la gravedad de los cargos que enfrenta.

La policía de Seguin agradeció públicamente la colaboración de los testigos y de los agentes que participaron en la investigación, describiendo la intervención como fundamental para lograr lo que calificaron como "una resolución segura" del caso.