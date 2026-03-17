¡Aviso importante! Recientemente, especialistas haitianos decidieron reunirse en Miami para discutir sobre los peligros que enfrentarán los menores de edad si el Tribunal Supremo de EE. UU. decide eliminar el Estatus de Protección Temporal para Haití.

En este encuentro, se abordaron diversos temas, así como las implicaciones que esta medida podría traer consigo en la infancia haitiana, resaltando la necesidad de proteger a este grupo vulnerable. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.

Alerta, inmigrantes: los riesgos que enfrentan los niños si se pone fin al TPS para haitianos en EE. UU.

‘NBCMiami’ y otros medios compartieron más detalles sobre la situación que están viviendo las familias haitianas en EE. UU., esto luego que un juez federal bloqueara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para este grupo y que el gobierno de Trump se opusiera, presentando una apelación de emergencia ante la Corte Suprema.

El lunes 16 de marzo, el máximo tribunal del país americano aceptó el caso y programó la audiencia de argumentos para abril, lo que representa un plazo ajustado. Se anticipa que la resolución se dará semanas o meses después de la audiencia. Todo ello ha generado incertidumbre en los inmigrantes.

Alerta, inmigrantes: los riesgos que enfrentan los niños si se pone fin al TPS para haitianos.

En una reunión virtual, mediante Zoom, un grupo de especialistas y defensores de Haití no dudaron en revelar los peligros que enfrentan los menores, quienes serán obligados a regresar a su país en caso de que se anule el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El medio en mención también informó que este grupo que será perjudicado incluye a niños que actualmente gozan de la protección del TPS, así como a todos los que nacieron en EE. UU. y cuyos padres son haitianos. La discusión se centró en las implicaciones que esta situación podría tener para su bienestar y seguridad.

William O’Neill, experto independiente de las Naciones Unidas y ponente de la reunión se pronuncia

Bajo este contexto, estas fueron las palabras que dio O’Neill, especialista que visitó Haití la semana pasada y se reunió con funcionarios para hablar sobre las crecientes amenazas que viven los más pequeños de casa en el país de Trump.

“Los niños no solo se enfrentan al reclutamiento forzoso por parte de pandillas, sino que decenas de miles carecen de suficiente para comer, no pueden ir a la escuela ni recibir atención médica, y tienen escaso acceso a agua potable”, señaló. “Haití es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser niño”, acotó.