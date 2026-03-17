- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Real Madrid
- Millonarios vs Atlético Nacional
- Tabla Liga 1
- Convocados selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA, familias de inmigrantes en EE. UU.: estos son los RIESGOS que enfrentan los niños si se pone fin al TPS para haitianos
Especialistas revelaron las consecuencias que pueden recibir los hijos de inmigrantes si la Corte Suprema pone fin al TPS para haitianos en Estados Unidos.
¡Aviso importante! Recientemente, especialistas haitianos decidieron reunirse en Miami para discutir sobre los peligros que enfrentarán los menores de edad si el Tribunal Supremo de EE. UU. decide eliminar el Estatus de Protección Temporal para Haití.
En este encuentro, se abordaron diversos temas, así como las implicaciones que esta medida podría traer consigo en la infancia haitiana, resaltando la necesidad de proteger a este grupo vulnerable. A continuación, todo lo que debes tomar en cuenta.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart: Tras encontrar a un bebé con GOLPE DE CALOR dentro de un vehículo, mujer fue puesta bajo custodia por este y otros cargos
Alerta, inmigrantes: los riesgos que enfrentan los niños si se pone fin al TPS para haitianos en EE. UU.
‘NBCMiami’ y otros medios compartieron más detalles sobre la situación que están viviendo las familias haitianas en EE. UU., esto luego que un juez federal bloqueara el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para este grupo y que el gobierno de Trump se opusiera, presentando una apelación de emergencia ante la Corte Suprema.
El lunes 16 de marzo, el máximo tribunal del país americano aceptó el caso y programó la audiencia de argumentos para abril, lo que representa un plazo ajustado. Se anticipa que la resolución se dará semanas o meses después de la audiencia. Todo ello ha generado incertidumbre en los inmigrantes.
Alerta, inmigrantes: los riesgos que enfrentan los niños si se pone fin al TPS para haitianos.
En una reunión virtual, mediante Zoom, un grupo de especialistas y defensores de Haití no dudaron en revelar los peligros que enfrentan los menores, quienes serán obligados a regresar a su país en caso de que se anule el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El medio en mención también informó que este grupo que será perjudicado incluye a niños que actualmente gozan de la protección del TPS, así como a todos los que nacieron en EE. UU. y cuyos padres son haitianos. La discusión se centró en las implicaciones que esta situación podría tener para su bienestar y seguridad.
William O’Neill, experto independiente de las Naciones Unidas y ponente de la reunión se pronuncia
Bajo este contexto, estas fueron las palabras que dio O’Neill, especialista que visitó Haití la semana pasada y se reunió con funcionarios para hablar sobre las crecientes amenazas que viven los más pequeños de casa en el país de Trump.
“Los niños no solo se enfrentan al reclutamiento forzoso por parte de pandillas, sino que decenas de miles carecen de suficiente para comer, no pueden ir a la escuela ni recibir atención médica, y tienen escaso acceso a agua potable”, señaló. “Haití es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser niño”, acotó.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart: Tras encontrar a un bebé con GOLPE DE CALOR dentro de un vehículo, mujer fue puesta bajo custodia por este y otros cargos
- 2
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados: Trump NO permitirá que estas personas renueven su licencia de conducir en EE. UU.
- 3
ALERTA ROJA en Walmart: un PERRO POLICÍA ayuda a descubrir una PRUEBA CRUCIAL en un caso de robo en la tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90