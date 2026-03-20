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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: este estado ofrecerá representación legal GRATIS a los extranjeros ARRESTADOS
Este estado de EE. UU. se encuentra implementando un programa para brindar asistencia legal gratuita a inmigrantes que se encuentran en situación de arresto.
¡Aviso importante! En California, de Estados Unidos, se está promoviendo una iniciativa que tiene como finalidad ofrecer asistencia legal sin costo a todos los inmigrantes que se encuentran arrestados y que enfrentan procesos de deportación en el país.
Esta propuesta busca garantizar que estas personas cuenten con el apoyo necesario para defender sus derechos en un sistema legal totalmente difícil. La medida expone un compromiso por parte de las autoridades con los individuos, independientemente de su estatus migratorio. AQUÍ lo que debes saber.
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Este estado de EE. UU. ofrecerá representación legal GRATIS a los inmigrantes arrestados por esta razón
‘Telemundo’ compartió recientemente la experiencia de una joven y su familia, quienes enfrentaron numerosos obstáculos tras la detención de su padrastro por parte de las autoridades migratorias. La joven, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató que la búsqueda de abogados resultó ser un proceso costoso y que la situación se complicó aún más.
“Pasamos por fraude también, pagamos a algunos abogados que nunca más volvieron a responder; sí gastamos más de $4.000”, mencionó la afectada. Bajo esta problemática, la joven ve con esperanza la nueva propuesta en California que ofrecería representación legal gratuita a quienes enfrentan la deportación, especialmente a aquellos en arresto.
Santiago Mueckay, vocero del Vera Institute of Justice, resaltó que una iniciativa en California aborda una desigualdad evidente en el sistema migratorio, donde el gobierno siempre cuenta con un abogado, mientras que más de la mitad de las personas en proceso de deportación carecen de representación legal.
La propuesta, impulsada por la asambleísta Mia Bonta, mediante el proyecto AB-2600, busca establecer un programa estatal financiado con recursos públicos para garantizar el derecho a la defensa de estas personas.
¿Qué dijo la asambleísta sobre el proyecto que brinda respaldo legal a inmigrantes?
Bajo este contexto, Bonta, reveló que, aproximadamente, 10.000 californianos han sido detenidos en redadas irregulares, mientras que 8.250 han sido deportados en el actual año fiscal. Asimismo, 6.400 personas permanecen detenidas en condiciones inhumanas, sin acceso a un debido proceso.
Este nuevo proyecto busca garantizar que estos individuos cuenten con representación legal. No obstante, surge la interrogante sobre la viabilidad de esta iniciativa ante un presupuesto ya comprometido. “Debemos tener algo de $8.000 millones que recibimos de los contribuyentes para proteger su derecho a defenderse”, acotó Bonta al respecto.
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