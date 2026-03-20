¡Mucha atención! En el estado de Georgia, el programa de 'Dual Enrollment' es uno de los más importantes para los inmigrantes, pues ofrece a los estudiantes de preparatoria la oportunidad de matricularse en cursos universitarios, lo que les permite acortar la duración de sus estudios superiores o técnicos al momento de graduarse.

No obstante, recientemente se llevaron a cabo cambios en los requisitos, incluyendo la revisión de la situación migratoria de los padres, lo que ha ocasionado un gran impacto para este grupo de jóvenes.

¡Atención! Con estos requisitos, los inmigrantes podrán inscribirse al Dual Enrollment en Georgia

‘Univisión’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre este programa estadounidense que apoya a miles de estudiantes inmigrantes. ‘Dual Enrollment’ permite a los estudiantes de preparatoria matricularse en cursos universitarios, lo que les facilita la duración de sus estudios superiores o técnicos a la hora de graduarse.

Pese a este apoyo, recientemente se han ajustado los requisitos, entre los que resalta la situación migratoria de los progenitores, lo que podría traer consecuencias en los estudiantes inmigrantes.

Con estos requisitos, los inmigrantes podrán inscribirse al Dual Enrollment en Georgia.

Según lo expuesto por el medio en mención, las condiciones pueden diferir según la institución a la que el alumno aspire a ingresar. Un especialista en el área también resaltó que hora para acceder al programa y al financiamiento de la matrícula dual proporcionado por el estado, los estudiantes deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

En primer lugar, se considera la ciudadanía estadounidense , ya sea por nacimiento o naturalización .

, ya sea por . En segundo lugar, aquellos que no son ciudadanos pueden ser elegibles si cumplen con las Regulaciones Federales del Título IV, lo que abarca a los residentes permanentes que poseen una “green card”, así como a ciertos refugiados o individuos que han recibido asilo.

¿Todos los jóvenes inmigrantes pueden estudiar en las universidades en EE. UU.?

A través de lo mencionado por varios portales, los estudiantes inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, cuentan con la total posibilidad de acceder a universidades en el país americano. Esto incluye a aquellos que se encuentran en situación indocumentada o que están amparados por el programa DACA.

Pese a que no existen leyes federales que impidan su admisión, es importante destacar que estos estudiantes no pueden acceder a ayuda financiera federal. Por lo tanto, es necesario que se informen sobre las políticas específicas de cada estado y de las instituciones a las que deseen postular.