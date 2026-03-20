ALERTA MÁXIMA para solicitantes de asilo en EE. UU.: juez federal NIEGA solicitud de niño de 5 años y ordena su DEPORTACIÓN

El caso de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años detenido por el ICE, encendió las alarmas en el sistema migratorio de Estados Unidos tras la decisión de un juez federal de rechazar su solicitud de asilo y ordenar su deportación.

La resolución, dada a conocer por el distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, ha generado preocupación entre autoridades locales y defensores de migrantes. Aunque el fallo ya fue emitido, la defensa del menor presentó una apelación, por lo que su situación migratoria permanece en evaluación.

Apelación en curso y cuestionamientos al proceso

El abogado de la familia señaló que el juez de inmigración desestimó el caso sin permitir que el niño y su padre expusieran su historia ante el tribunal. Esta situación ha generado críticas sobre el debido proceso en solicitudes de asilo migratorio.

Juez federal niega la solicitud de asilo de un niño de 5 años y ordena su deportación de EE. UU.

Pese a la orden de deportación, el menor podrá permanecer temporalmente en el país mientras el tribunal de apelaciones revisa el caso. Sin embargo, no hay un plazo claro para una decisión definitiva, lo que mantiene la incertidumbre sobre su futuro.

Detención del ICE que desató indignación

La detención ocurrió el 20 de enero durante un operativo del ICE en Minnesota, cuando agentes arrestaron al padre del niño en las afueras de su vivienda en Minneapolis. El menor también fue retenido durante el procedimiento.

Ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas. Mientras las autoridades argumentaron que el niño no tenía con quién quedarse, la defensa cuestionó el accionar y denunció irregularidades en el trato, lo que intensificó el debate sobre las políticas migratorias en EE. UU.