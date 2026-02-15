¡Mucha atención! Desde que empezó a incrementarse la inmigración federal a finales del año pasado, los residentes de Minnesota, en Estados Unidos, han propuesto múltiples hipótesis sobre las razones que llevaron a la administración Trump a focalizar su atención en su estado. ¿Cuáles son y qué objetivo tienen las autoridades en esta zona?

Según 'The Guardian' y otros portales, Minnesota, es un estado del medio oeste estadounidense que, desde 1972, no ha respaldado a ningún candidato presidencial republicano, incluyendo las tres ocasiones en que votó en contra de Donald Trump. Este estado resalta por su apertura hacia los inmigrantes, lo que ha propiciado la llegada de diversas comunidades, entre ellas, la mayor población somalí fuera de Somalia.

La razón por la que este estado se ha convertido en blanco de los operativos de ICE.

Asimismo, Minnesota se ha venido consolidando como un refugio para las personas trans y garantiza el acceso al aborto, resaltando por sus altos niveles de participación cívica, que lo posicionan entre los líderes en participación electoral. Cabe precisar que, su ciudad más poblada, se convirtió en el epicentro de las protestas a nivel nacional en 2020, tras el asesinato de George Floyd a manos de un oficial.

Según Keith Ellison, fiscal general del estado, muchas de las críticas de la administración Trump hacia Minnesota estarían netamente vinculados a su enfoque progresista. "Está atacando a Minnesota por la virtud de Minnesota", señaló Ellison, quien también aseguró que, a pesar de los desafíos, los ciudadanos son conscientes de sus problemas y buscan mejorar.

¿Qué dice el alcalde de Minnesota al respecto?

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, no dudó en calificar la situación como una "represalia política" en declaraciones a The Guardian. Según Frey, se busca desacreditar a una ciudad y un estado bajo la administración demócrata, al retratar a Minneapolis como un lugar caótico, cuando, en su opinión, son los agentes del ICE quienes han generado este desorden.

Por su parte, Marcia Howard, profesora de inglés y presidenta de la sección de docentes de la Federación de Educadores de Minneapolis, enfatizó: "Nos odian porque no nos odiamos entre nosotros", expresó ante la situación de la comunidad frente a la adversidad.