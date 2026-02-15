MUCHO CUIDADO, inmigrantes en Estados Unidos: ¿Qué FACTORES te ponen en la mira de ICE, CBP o agentes federales?

La comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta un panorama cada vez más incierto debido al endurecimiento de las políticas migratorias. Según información de N+ Univision, las recientes decisiones judiciales han ampliado los criterios que los agentes federales pueden utilizar para identificar y detener a inmigrantes indocumentados. Estos criterios abarcan desde la apariencia física hasta el lugar de trabajo, lo que ha generado preocupación entre expertos y activistas por posibles violaciones de derechos constitucionales.

ICE tiene acceso a bases de datos compartidas con agencias policiales estatales y locales.

¿Qué factores pueden ponerte en la mira de ICE, CBP o de otros agentes federales en Estados Unidos?

De acuerdo con N+ Univision, a finales de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan considerar ciertos elementos como "sospecha razonable" para detener a una persona. Entre los factores más relevantes se encuentran:

Apariencia física y perfil racial : La apariencia, incluidos rasgos asociados a personas latinas o de piel morena, puede ser utilizada por ICE como criterio para revisar documentos y cuestionar a alguien sobre su estatus migratorio.

: La apariencia, incluidos rasgos asociados a personas latinas o de piel morena, puede ser utilizada por ICE como criterio para revisar documentos y cuestionar a alguien sobre su estatus migratorio. Idioma y forma de hablar : Hablar español u otros idiomas distintos al inglés, o incluso tener acento extranjero al hablar inglés, puede ser interpretado como indicio de estancia irregular. Aunque no hablar inglés no es motivo legal de deportación, sí puede justificar que los agentes inicien una investigación.

: Hablar español u otros idiomas distintos al inglés, o incluso tener acento extranjero al hablar inglés, puede ser interpretado como indicio de estancia irregular. Aunque no hablar inglés no es motivo legal de deportación, sí puede justificar que los agentes inicien una investigación. Ubicación y sector laboral: El lugar donde una persona trabaja o se encuentra también puede ser motivo de intervención. Algunos de los espacios que ICE puede considerar de interés incluyen:

Lavaderos de autos

Obras de construcción

Campos y zonas agrícolas

Estaciones de transporte público

Plantas de procesamiento de carne

Puntos de contratación de jornaleros o trabajadores eventuales (como Home Depot)

Almacenes, hoteles y plantas de manufactura

Estas áreas suelen ser frecuentadas por comunidades inmigrantes, por lo que la presencia en ellas puede ser suficiente para que los agentes consideren una detención o revisión migratoria.

¿Qué ocurre si un inmigrante es detenido por ICE?

Cuando una persona es detenida por ICE, incluso si no tiene antecedentes penales, puede enfrentar un proceso de deportación. Según N+ Univision, "las redadas han logrado la detención de personas sin antecedentes penales pero con estancia irregular en Estados Unidos". Esto significa que el simple hecho de encontrarse en situación migratoria irregular es suficiente para ser llevado a un centro de detención federal, donde se inicia el procedimiento legal correspondiente.

Ante esta situación, los expertos recomiendan conocer los derechos migratorios, mantener los documentos en orden y buscar asesoría legal para evitar detenciones innecesarias. N+ Univision subraya que los factores que podrían poner a alguien en la mira de ICE, CBP u otros agentes federales se han ampliado, por lo que la precaución y la preparación legal son más importantes que nunca.