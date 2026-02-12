PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania

Un padre ucraniano que buscaba refugio en Estados Unidos tras huir de los bombardeos rusos fue detenido por agentes de ICE mientras recogía un pedido en un Walmart de Maple Grove, Minnesota. Esto generó alarma entre la comunidad local y en redes sociales.

Dmytro Kulyk, de 39 años, llegó legalmente a Estados Unidos a fines de 2023 junto a su esposa, de 38 años, y su hija de 5, bajo el programa Uniting for Ukraine (U4U), creado para brindar libertad condicional a ucranianos desplazados por la guerra de Rusia. Según contó a The Daily Beast: "Esperaba encontrar la paz en Estados Unidos. He hecho todo lo que el gobierno me ha exigido, pero no entiendo por qué estoy entre rejas".

El arresto ocurrió mientras Kulyk cargaba alimentos en su vehículo. "Les expliqué a los oficiales del ICE que la guerra estaba matando gente, que mi esposa tenía una discapacidad, que era violencia y terrorismo de los que habíamos escapado, pero uno de ellos se echó a reír", relató al medio estadounidense. "Le pregunté por qué se reía y me dijeron que era prorruso y que quería que Rusia ganara la guerra".

Solicitud de libertad condicional pendiente: un posible fallo burocrático

Kulyk afirma haber solicitado a tiempo la renovación de su libertad condicional, mientras que los trámites de su esposa e hija fueron aprobados. Su abogada, Julia Bikbova, denunció que la demora podría haber sido intencional: "El ICE lo detuvo por 'ilegal' e inició un proceso de deportación: esta es una forma enfermiza de obligar a un hombre con antecedentes penales limpios a convertirse en ilegal en Estados Unidos al retrasar la revisión de su solicitud, que la misma autoridad le había pedido que presentara".

Mientras trabajaba como repartidor y realizaba trabajos de techado para mantener a su familia, Kulyk cumplió con todas las obligaciones legales y fiscales del país y no tiene antecedentes penales.

Miedo a la deportación: regresar a la guerra en Ucrania

El arresto ha dejado a Kulyk con temor por su seguridad y la de su familia. Tras escapar de los ataques en Odesa y Chornomorsk, su esperanza era reconstruir una vida tranquila en Estados Unidos. "Ahora no puedo dejar de preocuparme por mi esposa, Oksana, y mi hija, Elina", confesó a The Daily Beast.

El caso genera indignación entre defensores de la inmigración, quienes consideran que la detención evidencia fallas en la implementación del programa U4U y pone en riesgo a personas que huyen de conflictos bélicos.