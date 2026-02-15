- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Platense
- Cruz Azul vs Tigres
- Sport Huancayo vs Cajamarca
- Melgar vs Moquegua
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA en Walmart de Manchester: hombre es ARRESTADO tras ser acusado de AMENAZAR con un arma a víctima
La víctima de este sujeto señaló que que trató de distanciarse, sin embargo, Lincoln Tarlue lo persiguió y desenfundó un arma.en una tienda Walmart.
¡Alarma en EE. UU.! Un joven de 20 años se encuentra bajo prisión preventiva luego de ser acusado de amenazar a una persona en el interior de un Walmart en Manchester, tal como señalaron recientemente las autoridades policiales de la zona. La situación ha generado preocupación entre los clientes y empleados de la tienda, quienes se vieron involucrados en el incidente. ¿Qué se conoce al respecto?
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Ordenan RETIRAR UN DERECHO sustancial a indocumentados en Texas ¡No más!
Walmart: hombre es arrestado tras ser acusado de amenazar con un arma a víctima
'wmur.com' y otros portales internacionales señalaron que el jueves 12 de febrero, por la tarde, se registró un incidente de hostigamiento en el que, según los reportes de los oficiales estadounidenses, Lincoln Tarlue se acercó a un conocido, generando una situación tensa, que, incluso, pudo terminar en alguna tragedia.
Según las declaraciones de la víctima, al intentar alejarse, Tarlue lo siguió y exhibió un arma, aunque no llegó a apuntarle directamente. A pesar de no haber sido amenazado de forma inmediata, la víctima reportó que Tarlue comenzó a proferir amenazas. Cabe precisar que no se conoce más detalles sobre este insólito hecho.
Posteriormente, las autoridades locales detuvieron a Tarlue, quien ahora enfrenta cargos por amenazas criminales y posesión ilegal de un arma peligrosa. No se sabe más sobre su fecha de audiencia o si pagará una fianza ante lo sucedido.
¿Qué hacer frente a un hecho de tensión en Walmart?
Ante un incidente de seguridad o accidente en Walmart, es necesario actuar con serenidad. Es recomendable documentar la situación de manera inmediata, notificando a la gerencia para que se elabore un informe oficial.
Capturar fotografías del lugar también es esencial, así como buscar atención médica si se requiere. Además, es importante no firmar ningún documento sin la debida asesoría legal y abstenerse de proporcionar declaraciones detalladas a la empresa.
- 1
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Ordenan RETIRAR UN DERECHO sustancial a indocumentados en Texas ¡No más!
- 2
PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania
- 3
SUSTO en Walmart de Pittsfield: Un incendio eléctrico obligó a DESALOJAR la tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90