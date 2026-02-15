- Hoy:
ALERTA en Walmart de Lincolnton: hombre habría intentado SECUESTRAR a un niño y agredió a otro
Tristan Blain Coleman, de 25 años, fue arrestado en Lincolnton por presunto intento de secuestro y agresión a un menor, generando alarma entre padres y vecinos.
Un inquietante incidente en un Walmart de Lincolnton ha generado preocupación entre residentes y visitantes, luego de que un hombre fuera detenido por presuntos delitos contra menores. La policía local respondió rápidamente tras recibir los reportes, y el caso se encuentra actualmente bajo investigación.
Tristan Blain Coleman, 25, de Maiden, fue arrestado en Lincolnton el 13 de febrero.
PUEDES VER: PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania
Hombre habría intentado secuestrar a un niño y agredió a otro en Walmart de Lincolnton
Según información oficial difundida por WCNC Charlotte, un hombre identificado como Tristan Blain Coleman, de 25 años, fue arrestado tras un alarmante episodio ocurrido dentro de un supermercado Walmart.
De acuerdo con la fuente, "Coleman se acercó a una niña e intentó que se fuera con él", lo que llevó a las autoridades a intervenir. La policía también afirma que el hombre habría sujetado a la menor y posiblemente tomado una fotografía "del interior de la ropa de la niña". Coleman enfrenta cargos graves, entre ellos:
- Un cargo por intento de secuestro
- Dos cargos por libertades indecentes con un niño
- Un cargo por agresión a una mujer
Este conjunto de acusaciones refleja la gravedad del caso en un lugar público como un Walmart, generando alarma en la comunidad de Lincolnton y en las zonas aledañas.
Proceso legal en curso
Además del presunto intento de secuestro, las autoridades indicaron que, antes de huir del lugar, el hombre "supuestamente agredió a otro niño", según reporta WCNC Charlotte. Tras recibir las llamadas de emergencia, la policía de Lincolnton logró la detención de Coleman en el mismo sitio del incidente.
Las autoridades confirmaron que la audiencia de fianza de Coleman está programada para el lunes, mientras el caso continúa bajo revisión de la fiscalía correspondiente.
