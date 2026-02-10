¡Atención! Recientemente, la policía de Statesboro, en Estados Unidos, decidió arrestar a un hombre acusado de ingresar de manera violenta a una vitrina de Walmart, donde robó una pistola de aire comprimido. En el incidente, el sospechoso también amenazó a una madre y su hijo, lo que generó una situación de alarma en el establecimiento. ¿Qué más se sabe sobre su arresto?

Walmart: arrestan a hombre que robó pistolas de aire comprimido y amenazó a madre e hijo

'Wtoc11' y otros portales internacionales señalaron que, Nathaniel Anthony Jones, un hombre de 40 años y residente de Portal, California, se encuentra enfrentando serios cargos por agresión agravada y robo en segundo grado.

Este hecho se llevó a cabo hoy, lunes 10 de febrero, alrededor de las 12:47 p. m., cuando los despachadores del condado de Bulloch recibieron múltiples reportes sobre un hombre que portaba lo que parecía ser un arma, tal como se evidenció en le comunicado oficial del Departamento de Policía de Statesboro.

Tras lo sucedido, los oficiales llegaron al lugar en un tiempo récord de dos minutos, encontrando a Jones contenido por el personal de Walmart en el área de jardinería de la tienda, lo que facilitó su arresto inmediato. Las investigaciones expusieron que, tras ingresar al establecimiento, Jones utilizó una herramienta para romper una vitrina que exhibía pistolas de aire comprimido.

Asimismo, luego decidió acercarse de manera amenazante a una clienta y a su hijo, quienes no tenían relación previa con él. Afortunadamente, ambas víctimas lograron escapar sin sufrir daños. No obstante, no se revelaron los datos de estas personas ni más información al respecto.

¿Cuál es la situación de Jones tras ser detenido?

En estas últimas horas se conoció que Jones fue puesto en libertad el último martes del Departamento Correccional de Georgia, esto luego de haber cumplido su condena por robo.

Vale precisar que su ingreso se registró en la cárcel del condado de Bulloch. Hasta el momento, son todos los datos que se han reportado.